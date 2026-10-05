Immobilismo edilizio a Sanremo, in cinque anni attuato appena il 4% del Puc. «Serve una revisione»

Sanremo. «Immobilismo edilizio». Distretti di Trasformazione rimasti «lettera morta». Un sistema delle premialità che non è riuscito a produrre gli effetti immaginati. E, alla fine, una conclusione difficilmente equivocabile: il Piano urbanistico comunale di Sanremo, approvato nel 2019, deve essere modificato. A metterlo nero su bianco non è l’opposizione né un’associazione di categoria, ma lo stesso Servizio Pianificazione territoriale del Comune matuziano, nel Rapporto di monitoraggio ambientale 2024 del Puc appena approvato dalla giunta Mager. Un monitoraggio che fa il paio, se non aggrava, quello precedente delle annualità 2022-2023.

Formalmente Palazzo Bellevue prende atto di una «ridotta attuazione del Puc», tale da non aver prodotto impatti ambientali significativi. Ma nelle 87 pagine della relazione tecnica il giudizio è molto più articolato e, per alcuni aspetti, severo: a cinque anni dall’approvazione definitiva del Piano (il periodo di riferimento si ferma al 2024, ndr), molti dei meccanismi con i quali Sanremo avrebbe dovuto governare la trasformazione del proprio territorio non hanno funzionato come previsto. La fotografia è riferita per la precisione al 31 dicembre 2024. Va premesso che negli ultimi due anni qualcosa sembra muoversi. A febbraio, ad esempio, c’è stata la presentazione di un ampio progetto per lla Vesca, nel DT15, che prevede la lottizzazione a prevalente vocazione turistica con albergo e residenze: uno dei primi segnali concreti di attuazione dei grandi Distretti immaginati dal Puc. Anche il Distretto 14 è entrato nel dibattito urbanistico cittadino, ma solo a latere della querelle legata allo svincolo dell’Aurelia bis in zona San Martino. Sta di fatto che alla fine del 2024 il motore del Piano era ancora sostanzialmente fermo.

Nel solo 2024 sono stati presentati 198 permessi di costruire, contro i 213 del 2023. Ma soltanto due riguardavano nuove costruzioni. Le altre pratiche edilizie raccontano soprattutto un mercato orientato al recupero e all’intervento sul patrimonio esistente: 51 Scia alternative al permesso di costruire, 242 Scia e 698 Cila. Gli stessi uffici osservano che l’attività continua a muoversi soprattutto attraverso Piano Casa, recupero dei sottotetti e ampliamenti previsti da norme regionali, mentre è quasi assente l’attuazione diretta delle nuove regole del Puc. Ancora più significativo è il dato cumulativo.

Dall’approvazione del Piano fino alla fine del 2024 sono stati realizzati complessivamente 14.589,43 metri quadrati di superficie agibile, considerando residenziale, produttivo, commerciale, residenze turistico-alberghiere e attività agricole. Rispetto ai 357.164 metri quadrati di superficie agibile massima prevista dal Piano, l’incidenza è appena del 4,08%. Anche il Registro dei crediti edilizi, che avrebbe dovuto permettere di demolire in un luogo, accantonare il diritto edificatorio e trasferirlo dove il Piano consente di costruire, è rimasto pressoché inutilizzato: dal 2021 alla fine del 2024 risultano appena due demolizioni, con 405,23 metri quadrati di superficie agibile accantonata. E della superficie disponibile nel registro non è stato riutilizzato nulla per nuove costruzioni. È qui che il rapporto utilizza apertamente il termine «immobilismo»: il Puc ha certamente contenuto il consumo di nuovo suolo e favorito interventi sul costruito, ma al prezzo di una difficoltà evidente nel far partire la trasformazione urbanistica immaginata nel 2019.

Il capitolo più duro è probabilmente quello dedicato ai Distretti di Trasformazione, le grandi aree sulle quali il Puc aveva scommesso per concentrare nuova edificazione, infrastrutture, servizi e operazioni di rigenerazione urbana. Alla data del monitoraggio, scrivono gli uffici, «i Distretti in generale non hanno suscitato […] nessun interesse», segnale anche di un mercato immobiliare radicalmente diverso rispetto al passato. La vastità delle aree, gli investimenti necessari, la necessità di trasferire superficie agibile proveniente da altre zone e la complessità nel ripartire tra i diversi operatori il costo delle opere pubbliche hanno finito per inceppare il sistema. La conclusione del rapporto è tranchant: i Distretti hanno «perduto la loro funzione strategica rimanendo lettera morta». Ancora più netto un altro passaggio della relazione: il modello pensato per la rigenerazione urbana viene definito «un fallimento», perché nessun DT era ancora decollato e il carico economico necessario risultava troppo elevato. Da qui l’invito a sostituire i grandi meccanismi generalizzati con ambiti di rigenerazione più circoscritti e soluzioni “ad hoc”, quasi sartoriali. Il rapporto propone quindi di rivedere dimensioni e indici dei Distretti, stabilendo in maniera più vincolante anche le opere pubbliche e infrastrutturali necessarie. Ed è proprio su questo punto che bisogna introdurre l’unica eccezione alla fotografia del 2024 dalla situazione attuale. Alla Vesca, nel 2026, un primo tentativo di mettere concretamente in moto il DT15 è arrivato con la proposta privata che fa capo all’imprenditrice Beatrice Cozzi Parodi.

Il rapporto ricostruisce anche le ragioni per cui, secondo gli uffici, il meccanismo originario si è inceppato. Il Puc adottato aveva costruito buona parte del proprio funzionamento sulle cosiddette azioni premianti: il privato realizzava un intervento considerato utile alla collettività – demolizione di serre, deimpermeabilizzazione, infrastrutture, recupero di immobili, servizi – e in cambio maturava superficie edificabile. Nella concezione originaria, su circa 350 mila metri quadrati di nuova superficie agibile, soltanto 45 mila sarebbero derivati direttamente dagli indici dei terreni. I restanti 300 mila avrebbero dovuto essere generati attraverso trasferimenti e, soprattutto, azioni virtuose. Durante l’iter di approvazione, però, la Regione ritenne quel sistema eccessivamente discrezionale e ribaltò sostanzialmente le proporzioni: circa 300 mila metri quadrati attribuiti agli indici di base e 45 mila alle premialità. Secondo il monitoraggio, la quantità di premialità realmente utilizzabile è peraltro ancora inferiore a quella teorica. Il risultato è che oggi compiere determinate opere per ottenere una piccola quota edificatoria aggiuntiva può risultare economicamente poco conveniente. Da qui una delle principali indicazioni per la futura variante: riproporzionare gli indici e restituire peso alle azioni virtuose oppure individuare specifiche zone dove associare in maniera chiara nuova edificabilità alla realizzazione di determinate opere pubbliche. In sostanza: meno meccanismi teorici validi indistintamente per tutta Sanremo e più operazioni mirate nelle singole aree.

Capitolo serre abbandonate. È probabilmente il caso più macroscopico di un incentivo che non ha prodotto gli effetti attesi. Sul territorio sanremese il monitoraggio censisce 2.937.284,95 metri quadrati di serre attive e dismesse, una superficie pari al 5,39% dell’intero territorio comunale. Nel corso del 2024, utilizzando la specifica premialità prevista dal Puc, non risulta demolito neppure un metro quadrato di serre. Dall’approvazione del Piano risulta una sola pratica perfezionata, per 1.993 metri quadrati: una quota minima rispetto alla dimensione del fenomeno. Ed è precisamente uno dei dossier sui quali l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Massimo Donzella ha già annunciato di voler cambiare impostazione. La questione era stata posta pubblicamente già nel febbraio 2025, quando l’assessore aveva aperto alla possibilità di una revisione sostanziale delle zone agricole e, in alcune situazioni ormai definitivamente compromesse dal punto di vista agricolo, alla trasformazione in zone a ville. È interessante che il nuovo rapporto tecnico arrivi sostanzialmente sulla stessa linea.

Per le aree classificate come “Campagna abitata”, cioè zone formalmente agricole ma ormai occupate da piccoli lotti e costruzioni residenziali ravvicinate, gli uffici osservano che alcuni nuclei «hanno perso l’identità agricola» e assomigliano di fatto a gruppi di villette. La proposta è censirli e valutare, nei casi maggiormente compromessi, il passaggio da area agricola a tessuto urbano, verificando contestualmente servizi e infrastrutture. Naturalmente non significa un’automatica edificabilità delle serre abbandonate. Significa però che uno dei dogmi del Puc del 2019 – mantenere indistintamente agricoli territori che in alcuni casi agricoli non sono più – viene oggi messo in discussione dagli stessi tecnici. Il tema è tornato d’attualità proprio nei giorni scorsi, quando tra le sette aree affidate agli studenti del Politecnico di Milano nel nuovo laboratorio urbanistico avviato con Palazzo Bellevue sono state inserite anche le serre dismesse. La revisione del Puc e il laboratorio con il Politecnico finiscono quindi per incontrarsi sullo stesso grande interrogativo: cosa fare di un patrimonio di milioni di metri quadrati che in molte zone rappresenta ormai più un problema paesaggistico e urbanistico che una risorsa produttiva?

C’è poi una coincidenza temporale significativa. Nel capitolo sulla rigenerazione urbana il rapporto punta il dito sulla parte più densa della città, cresciuta soprattutto nel dopoguerra, con edifici spesso di modesta qualità architettonica, carenza di verde, parcheggi e servizi. E indica espressamente tre strade: via Pietro Agosti, via Martiri della Libertà e via Galileo Galilei. Per gli uffici è proprio qui che l’intervento sull’ambiente pubblico deve diventare il motore capace di «innescare processi rigenerativi da parte del privato». Una conclusione che sembra quasi anticipare quanto accaduto soltanto pochi giorni fa.

Mercoledì scorso il vicesindaco Fulvio Fellegara, Donzella e i tecnici comunali hanno effettuato il primo sopralluogo proprio nell’area, iniziando a mettere sul tavolo i problemi e le possibili soluzioni: sicurezza idraulica, organizzazione della sosta, carico e scarico, nuovi marciapiedi, arredo urbano e verde verticale. Precisamente il metodo che il rapporto suggerisce: partire dallo spazio pubblico per trascinare con sé la rigenerazione dell’edificato privato. Ed è significativo anche perché nel documento gli uffici criticano apertamente l’assenza di una strategia complessiva per i servizi pubblici e arrivano a sostenere che «la vera strategicità» non risieda nell’attendere che sia il privato a realizzare opere nell’ambito dei Distretti, ma negli investimenti pubblici capaci di disegnare la città verso cui si vuole andare.

Il rapporto individua anche alcune grandi polarità sulle quali concentrare una pianificazione pubblica più organica: Valle Armea con Mercato dei Fiori ed ex Macello, Pian di Poma, l’ex stazione ferroviaria e lungomare Calvino, piazza Colombo, il centro cittadino e San Romolo. Una lettura che si incrocia, non casualmente, anche con le prime aree scelte dal Comune e dal Politecnico di Milano: tra i temi assegnati agli studenti figurano proprio piazza Colombo, l’ex Macello, l’area della vecchia stazione e le serre.

Capitolo case vacanze. C’è poi un altro paradosso. Mentre il mercato edilizio tradizionale rallenta, uno dei comparti che mostra maggiore vitalità è quello turistico. Nel 2024 le presenze nelle strutture extra-alberghiere risultano in crescita del 31,76% rispetto all’anno precedente. Eppure il giudizio degli uffici sul Puc è ancora una volta severo: il Piano «trascura» l’argomento turismo, nonostante venga definito la principale fonte economica della città. Le norme regolano ciò che già esiste, ma secondo il rapporto non contengono una vera strategia capace di governare la nuova domanda: recupero degli alberghi, nuove strutture, campeggi, aree camper e formule emergenti come il glamping. Anche questo diventa quindi uno dei capitoli della revisione: non soltanto stabilire dove si può costruire, ma decidere quale sviluppo economico Sanremo vuole incentivare.

Il rovescio della medaglia è l’agricoltura, un tempo la prima economia della Città dei fiori. Nel 2024 le aziende agricole presenti sul territorio risultano 496, contro 509 nel 2023, 517 nel 2022, 526 nel 2021 e 568 nel monitoraggio 2019-2020. Nel 2024 non viene registrata alcuna nuova azienda. Anche gli addetti continuano a diminuire: da 761 nel 2022 a 727 nel 2023 e 688 nel 2024. È qui che la questione delle serre, delle campagne abbandonate e delle regole urbanistiche diventa anche economica: tutelare formalmente la destinazione agricola non basta se l’agricoltura continua a perdere aziende e lavoratori e se le vecchie strutture produttive rimangono inutilizzate. Il rapporto suggerisce perciò maggiore flessibilità nel recupero dell’esistente, nuove regole per le serre moderne e una revisione delle disposizioni che oggi impediscono o rendono poco convenienti numerosi interventi nelle zone agricole.