Immigrazione e sicurezza, Siap Imperia: «Basta sopprimere le volanti»
Personale destinato alla vigilanza degli stranieri in attesa di accompagnamento ai CPR o alla frontiera
Sanremo. La soppressione della seconda volante del Commissariato di Sanremo, nella serata e nella notte di sabato 17 ottobre, per destinare il personale alla vigilanza degli stranieri in attesa di accompagnamento ai CPR o alla frontiera, riaccende le preoccupazioni del SIAP sulla gestione della sicurezza nella provincia di Imperia.
«Siamo consapevoli delle difficoltà legate alla gestione dei flussi migratori in un territorio di frontiera delicato come il nostro, ma non è accettabile continuare a sottrarre personale al controllo del territorio per compensare carenze organizzative e insufficienze di risorse», dichiara Bruno Grosso, segretario provinciale SIAP Imperia.
Una situazione che si ripete da mesi e che rischia di compromettere la capacità di risposta alle richieste di soccorso dei cittadini, aumentando al contempo i carichi di lavoro e le responsabilità degli operatori. Roberto Traverso, a nome del SIAP Liguria, sottolinea: «Occorre un cambio di passo: servono coordinamento operativo, personale dedicato ai servizi connessi all’immigrazione e una distribuzione degli organici coerente con le reali esigenze del territorio. Sanremo e Ventimiglia non possono continuare a sostenere una pressione operativa straordinaria senza risposte strutturali».
Il SIAP chiede che il prossimo Questore affronti la questione attraverso una revisione concreta dell’organizzazione dei servizi e rappresenti con determinazione al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la necessità di ulteriori risorse.
«La sicurezza non si garantisce spostando continuamente il problema da un servizio all’altro. Non possiamo chiedere ai poliziotti di mettere sempre una pezza: servono programmazione, coordinamento e investimenti reali sul territorio», concludono Grosso e Traverso.