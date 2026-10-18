Immigrazione e sicurezza, Siap Imperia: «Basta sopprimere le volanti»

«Siamo consapevoli delle difficoltà legate alla gestione dei flussi migratori in un territorio di frontiera delicato come il nostro, ma non è accettabile continuare a sottrarre personale al controllo del territorio per compensare carenze organizzative e insufficienze di risorse», dichiara Bruno Grosso , segretario provinciale SIAP Imperia .

Una situazione che si ripete da mesi e che rischia di compromettere la capacità di risposta alle richieste di soccorso dei cittadini, aumentando al contempo i carichi di lavoro e le responsabilità degli operatori. Roberto Traverso, a nome del SIAP Liguria, sottolinea: «Occorre un cambio di passo: servono coordinamento operativo, personale dedicato ai servizi connessi all’immigrazione e una distribuzione degli organici coerente con le reali esigenze del territorio. Sanremo e Ventimiglia non possono continuare a sostenere una pressione operativa straordinaria senza risposte strutturali».