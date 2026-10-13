Immigrazione a Ventimiglia, oggi la presentazione del libro della giornalista Tagliafico presso la sede Cri

Ventimiglia. Si terrà alle 18, presso la sede del comitato locale della Croce Rossa Italiana in via Dante, a Ventimiglia, l’incontro dal titolo “Immigrazione e zona di confine – Ci sono luoghi dove tutto arriva e niente se ne va intatto”, organizzato in occasione della presentazione del libro “Chi resta mentre il mondo scappa” di Daniela Tagliafico, giornalista e scrittrice.

Un appuntamento che assume un significato particolare proprio a Ventimiglia, città che per anni è stata uno dei principali punti di passaggio della rotta migratoria verso la Francia e che, nella fase più acuta dell’emergenza, ha visto la presenza contemporanea di centinaia e, più complessivamente, di migliaia di persone in transito.