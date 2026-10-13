L'incontro|
Immigrazione a Ventimiglia, oggi la presentazione del libro della giornalista Tagliafico presso la sede Cri
Un appuntamento che assume un significato particolare proprio a Ventimiglia, città che per anni è stata uno dei principali punti di passaggio della rotta migratoria verso la Franci
Ventimiglia. Si terrà alle 18, presso la sede del comitato locale della Croce Rossa Italiana in via Dante, a Ventimiglia, l’incontro dal titolo “Immigrazione e zona di confine – Ci sono luoghi dove tutto arriva e niente se ne va intatto”, organizzato in occasione della presentazione del libro “Chi resta mentre il mondo scappa” di Daniela Tagliafico, giornalista e scrittrice.
Un appuntamento che assume un significato particolare proprio a Ventimiglia, città che per anni è stata uno dei principali punti di passaggio della rotta migratoria verso la Francia e che, nella fase più acuta dell’emergenza, ha visto la presenza contemporanea di centinaia e, più complessivamente, di migliaia di persone in transito.
A confrontarsi sul tema saranno Luca Bracco, presidente della Croce Rossa Italiana della Liguria, Enrico Ioculano, già sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere regionale in quota Pd, e don Rito Alvarez, responsabile dell’associazione Angeli della Pace, attivissimo nell’accoglienza dei migranti alle Gianchette. A moderare l’incontro sarà il professor Teodoro Panetta, docente di Lettere.