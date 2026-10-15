Il recupero dell’ex tribunale di Sanremo conquista il premio In/Architettura 2026

Un’edizione che ha visto la provincia di Imperia ottenere in totale cinque riconoscimenti, tra premi e menzioni, confermando la vivacità di una progettazione architettonica che cerca nuove soluzioni per uno dei territori più difficili e delicati dal punto di vista paesaggistico: quello della Riviera ligure, dove lo spazio disponibile è poco e il rapporto tra costruito, mare e collina rappresenta una sfida continua. A sottolineare il particolare protagonismo del Ponente è stato anche Emanuele Piccardo, critico di architettura e componente della giuria, che ha riassunto il significato dell’edizione con l’espressione «la periferia al centro», riferendosi proprio alla provenienza di numerosi progetti premiati da territori lontani dai tradizionali centri dell’architettura.

Tra i protagonisti della cerimonia figura lo studio Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati, che ha ottenuto un premio nella categoria della riqualificazione edilizia per la trasformazione dell’ex Tribunale di Sanremo in residenze protette per anziani e una menzione nella categoria delle nuove costruzioni per Villa Beusi, sulle colline della Città dei fiori. Il riconoscimento più importante per Sanremo riguarda la riqualificazione dell’ex Tribunale di via Anselmi, nelle immediate vicinanze di Villa Nobel e Villa Ormond, a pochi passi dalla pista ciclabile e dal mare.

L’edificio, realizzato negli anni Sessanta per ospitare gli uffici giudiziari, aveva ormai perso la propria funzione originaria con l’accorpamento presso il nuovo palazzo di giustizia di Imperia. La sfida affrontata dallo studio Calvi Ceschia Viganò è stata quella di trasformare un complesso architettonico rigido e superato in un organismo capace di rispondere alle esigenze dell’abitare contemporaneo, con particolare attenzione alla popolazione anziana. La proposta progettuale illustrata dallo studio prevede 42 alloggi protetti, una comunità alloggio e numerosi servizi collettivi, tra cui ambulatori, palestra fisioterapica, piscina riabilitativa, sale per attività ricreative, spazi di aggregazione, mediateca, cinema e ristorazione.

Il tema centrale non è soltanto quello dell’assistenza, ma soprattutto della qualità della vita. L’idea è superare il tradizionale modello della struttura per anziani intesa come luogo separato dalla città, realizzando invece un ambiente nel quale mantenere autonomia, relazioni sociali e possibilità di incontro. Dal punto di vista architettonico, il progetto ha ridisegnato il rapporto tra l’edificio e il paesaggio circostante. La massa originaria viene articolata in volumi più leggeri, con logge, terrazze e percorsi esterni che collegano gli ambienti e consentono di vivere anche all’aperto. Uno degli elementi più caratteristici è la copertura trasformata in un giardino sospeso affacciato sul mare, concepito per essere accessibile anche alle persone con difficoltà motorie. Un ruolo fondamentale è attribuito anche al grande ficus monumentale presente nelle vicinanze, che diventa parte integrante del rapporto tra costruzione e verde.

La giuria ha apprezzato soprattutto la capacità di affrontare il tema dell’abitare nella terza età attraverso un’architettura che non rinuncia alla dimensione domestica e alla socialità, integrando gli spazi interni con il paesaggio mediterraneo. Un intervento che assume particolare interesse per Sanremo, città nella quale l’invecchiamento della popolazione e la richiesta di soluzioni abitative dedicate agli anziani rappresentano questioni sempre più attuali. Il secondo riconoscimento allo studio Calvi Ceschia Viganò è arrivato per Villa Beusi, abitazione privata realizzata sul crinale collinare di Sanremo, in un contesto caratterizzato dalle tradizionali fasce agricole affacciate sul mare.

Il progetto nasce sul sedime di un’antica azienda agricola di famiglia, in un ambiente nel quale il paesaggio conserva i segni delle attività rurali che per secoli hanno modellato le colline della Riviera. L’intervento ha previsto la demolizione dei manufatti preesistenti e la bonifica dell’area, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle costruzioni e restituire maggiore continuità al terreno. La nuova villa si sviluppa interamente su un piano, con un volume basso e orizzontale che segue l’andamento naturale della collina. Nessuna ricerca di effetti spettacolari, ma forme semplici, proporzioni rigorose e materiali scelti per dialogare con il contesto: cemento armato a vista, intonaci chiari, legno e muri in pietra.

Le grandi superfici vetrate fanno entrare idealmente all’interno della casa il mare, gli ulivi e il cielo. Un rapporto tra interno ed esterno che prosegue anche nella scelta dei materiali, con il controsoffitto a listelli di legno che trova una continuità visiva nella copertura esterna in cemento armato faccia a vista. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai terrazzamenti, ai muri di contenimento e alle sistemazioni esterne, considerati parte integrante dell’architettura e non semplici elementi decorativi. La giuria ha premiato proprio questa capacità di reinterpretare l’edilizia rurale ligure in chiave contemporanea, senza imitarne artificialmente le forme, ma recuperandone il rapporto con il territorio. Villa Beusi ha ricevuto una menzione nella categoria delle nuove costruzioni. La realizzazione è stata affidata all’impresa Giò Costruzioni di Sanremo.

Un’altra menzione particolarmente significativa è andata al progetto «Come scale tra cielo e mare», firmato dallo studio mag.MA architetture, composto da Marco Roggeri, Alessia Rosso e Gianpiero Peirano, e realizzato a Santo Stefano al Mare. In questo caso la sfida progettuale riguarda uno dei paesaggi più riconoscibili del Ponente ligure: le colline terrazzate, un tempo coltivate a ulivi e successivamente occupate dalle serre della floricoltura.

Il declino di molte attività agricole ha lasciato in eredità strutture dismesse, terreni abbandonati e un progressivo deterioramento dei muri a secco. Parallelamente, lo sviluppo turistico e residenziale ha accresciuto la pressione edilizia sulla fascia costiera. Il progetto di mag.MA propone una soluzione originale: inserire le nuove abitazioni direttamente all’interno dei terrazzamenti, utilizzando volumi ipogei, cioè costruzioni sostanzialmente interrate, aperte verso l’esterno attraverso un unico fronte. Le case risultano così ricoperte dal terreno e integrate nella morfologia della collina, evitando di sovrapporre al paesaggio nuovi volumi emergenti.

L’obiettivo è recuperare aree agricole ormai abbandonate attraverso una trasformazione residenziale che ricostruisca l’andamento delle fasce, limiti l’impatto visivo e restituisca continuità al paesaggio. Un’operazione che gli stessi progettisti definiscono di rammendo territoriale: non cancellare i segni della storia agricola, ma utilizzarli come struttura portante di un nuovo modo di abitare. La giuria ha riconosciuto il valore di questa interpretazione contemporanea dell’architettura ipogea, capace di affrontare il tema della trasformazione della costa senza rinunciare alla memoria del territorio. L’intervento è stato realizzato dall’Impresa Costruzioni Titta Srl. Il bilancio positivo della provincia di Imperia si completa con altri due riconoscimenti, entrambi assegnati a interventi di interesse pubblico.

A Vallecrosia ha ottenuto una menzione la nuova biblioteca scolastica, progettata dallo studio Dedalo Architetti Associati per il Comune. Un edificio contemporaneo in cemento armato, caratterizzato da un volume compatto e da ampie superfici vetrate, concepito non soltanto come luogo di consultazione dei libri, ma anche come spazio per la formazione, lo studio, le attività culturali, le conferenze e gli incontri. Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione urbana che comprende la viabilità, gli spazi pubblici e il rapporto con il complesso scolastico esistente.

Nell’entroterra imperiese, invece, è stato assegnato un premio nella categoria della riqualificazione alla piazza di Olivastri, nel Comune di Chiusavecchia, progettata dall’architetto Davide Andracco e realizzata dall’impresa Pavesmac. Qui il valore dell’intervento sta nella capacità di trasformare uno spazio pubblico ordinario in un luogo riconoscibile, utilizzando materiali locali e una pavimentazione il cui disegno richiama le reti impiegate nella raccolta delle olive. Una scelta che lega il nuovo spazio pubblico alla tradizione agricola del territorio, offrendo agli abitanti un luogo di incontro e ai bambini uno spazio di gioco e di esplorazione.