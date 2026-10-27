Il progetto RESQ vince la menzione speciale al Premio Top of the PID 2026, al via la sperimentazione con l’ENPA Sanremo

Sanremo. Un importante riconoscimento nazionale premiante l’innovazione applicata alla tutela degli animali parte dal Ponente ligure. Il progetto RESQ, nato per semplificare la salvaguardia degli animali domestici e facilitarne il ritrovamento tramite strumenti digitali e intelligenza artificiale, ha ottenuto una menzione speciale nell’ambito del Premio Top of the PID 2026.

Il riconoscimento, promosso da Unioncamere nell’ambito delle attività dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio, è stato assegnato a Roma il 23 ottobre scorso durante la Maker Faire Rome, l’evento di riferimento per l’innovazione tecnologica. Il progetto ha conquistato la menzione per la qualità del proprio video promozionale, supportato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.Cos’è il progetto RESQ

Al centro di RESQ c’è la Digital ID, un’identità digitale che raccoglie i dati fondamentali di ciascun animale domestico e li rende accessibili all’interno di un sistema integrato di servizi. In caso di smarrimento, la piattaforma consente di velocizzare le ricerche grazie a:

Segnalazioni geolocalizzate e strumenti di diffusione rapida;

Coinvolgimento diretto della community;

Funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Accanto ai servizi per i privati, RESQ mette a disposizione delle associazioni e delle strutture d’accoglienza strumenti specifici per la gestione delle schede digitali, il supporto al percorso di adozione e l’automazione delle pratiche amministrative ripetitive, alleggerendo il carico di lavoro di operatori e volontari.Al via il progetto pilota presso la sede ENPA di Sanremo

Accanto alla visibilità nazionale, il progetto si prepara a un’applicazione concreta sul territorio ligure. RESQ ha infatti siglato una collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) per l’avvio di un progetto pilota presso la sede di Sanremo, grazie al supporto del presidente della sezione sanremese, Stefano Modena.

La sperimentazione consentirà di collaudare l’efficacia operativa della piattaforma nelle attività quotidiane della struttura e dei volontari, permettendo di affinare le funzionalità a partire dalle reali esigenze sul campo in vista di una futura estensione del modello su scala nazionale.Le dichiarazioni