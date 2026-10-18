"Rosario Livatino"|
Il Presidio di Libera del Liceo Cassini invitato al Circolo dei Lettori di Torino
Incontro per la Pace con Rami Elhanan e Bassam Aramin
Sanremo. Esattamente un anno fa, le autrici lo avevano promesso agli studenti del Presidio “Rosario Livatino” che presentavano il loro libro “Mio padre, tuo padre-Due uomini contro l’odio del conflitto isrealo-paletinese”: si sarebbero rivisti per continuare a parlare di pace. Il 16 ottobre quella promessa è stata mantenuta. Luciana Ciliento e Carola Benedetto hanno invitato i ragazzi del Presidio a Torino, presso il prestigioso Circolo dei Lettori, per partecipare a un incontro straordinario rivolto alle scuole.
I protagonisti del dialogo sono stati Rami Elhanan e Bassam Aramin, uniti dallo stesso straziante dolore: la perdita delle loro giovani figlie, Smadar e Abir, uccise a causa del conflitto. Di fronte alla tragedia, i due uomini hanno compiuto una scelta coraggiosa e controcorrente: rifiutare la violenza e la vendetta per unire le proprie voci in un messaggio universale di convivenza e rispetto reciproco.
Durante l’evento è stato ricordato il sacrificio delle due ragazze, dimostrando come neppure la sofferenza più profonda possa giustificare l’odio. Al termine, gli studenti hanno avuto il privilegio di dialogare privatamente con Rami e Bassam, e di stringersi con profonda commozione attorno alla madre di Abir, che porta ancora sul volto i segni tangibili di quel dramma. Un momento intenso per fare memoria e per seguire l’esempio di chi, pur vivendo in territori di guerra, non smette mai di invocare la pace.