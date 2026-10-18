Il Presidio di Libera del Liceo Cassini invitato al Circolo dei Lettori di Torino

Sanremo. Esattamente un anno fa, le autrici lo avevano promesso agli studenti del Presidio “Rosario Livatino” che presentavano il loro libro “Mio padre, tuo padre-Due uomini contro l’odio del conflitto isrealo-paletinese”: si sarebbero rivisti per continuare a parlare di pace. Il 16 ottobre quella promessa è stata mantenuta. Luciana Ciliento e Carola Benedetto hanno invitato i ragazzi del Presidio a Torino, presso il prestigioso Circolo dei Lettori, per partecipare a un incontro straordinario rivolto alle scuole.

I protagonisti del dialogo sono stati Rami Elhanan e Bassam Aramin, uniti dallo stesso straziante dolore: la perdita delle loro giovani figlie, Smadar e Abir, uccise a causa del conflitto. Di fronte alla tragedia, i due uomini hanno compiuto una scelta coraggiosa e controcorrente: rifiutare la violenza e la vendetta per unire le proprie voci in un messaggio universale di convivenza e rispetto reciproco.