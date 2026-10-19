Il presidente Mattarella a Imperia, la Repubblica vista dal balcone

Imperia. Prima il tricolore, sistemato con cura sulla ringhiera insieme alla moglie. Poi la giacca, perché il Presidente della Repubblica non passa tutti i giorni sotto casa e riceverlo in maniche di camicia, anche soltanto dal balcone, non sarebbe opportuno. In via Cascione, un anziano signore ha scelto di salutare così Sergio Mattarella, senza alcuna possibilità di incontrarlo e, probabilmente, neppure di essere visto. Una premura d’altri tempi, di quelle che non richiedono spiegazioni a chi è cresciuto considerando il rispetto per le istituzioni anche una questione di buone maniere.

La visita del Capo dello Stato per l’Assemblea nazionale delle Province ha richiamato tanti cittadini lungo le strade del centro. Mentre al Teatro Cavour si preparava l’accoglienza ufficiale, all’esterno si attendeva il corteo presidenziale. Non soltanto dietro le transenne: finestre e balconi sono diventati punti di osservazione privilegiati, con bandiere italiane esposte sulle facciate e telefoni pronti a immortalare il passaggio.

Sopra l’insegna del Cinema Centrale, qualcuno ha sventolato il tricolore. Tra il pubblico anche i componenti del consiglio comunale dei ragazzi di Imperia, e il “mini” sindaco con la fascia tricolore.

L’Imperia che saluta il presidente è anche quella senza posti riservati né occasioni di rappresentanza.

Dall’altra parte, a fare da cornice a quei gesti spontanei e calorosi, c’era un imponente dispositivo di sicurezza. Via Cascione e l’intero quadrilatero intorno al Teatro Cavour, che ha ospitato Mattarella e la 39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia, sono stati blindati per garantire la protezione del Capo dello Stato. Un dispiegamento di forze imponente, fatto di unità cinofile dell’Arma dei carabinieri e della Polizia, artificieri, agenti in servizio lungo il percorso e uomini della scorta. E poi loro, gli imponenti corazzieri, con le loro uniformi inconfondibili, a custodire con presenza solenne e discreta il Presidente della Repubblica.

Un apparato che raccontava la straordinarietà della giornata, un momento storico per Imperia, chiamata a ospitare la più alta carica dello Stato e centinaia di rappresentanti delle Province italiane. Ma, accanto alle misure di sicurezza, c’era un’altra immagine, altrettanto significativa: quella di una città che voleva esserci, partecipare, sentirsi parte di un appuntamento destinato a rimanere nella memoria.

I bambini con il tricolore stretto tra le mani, pronti a sventolarlo al passaggio del corteo. Gli sguardi curiosi dietro le transenne, i telefoni sollevati per strappare uno scatto, le bandiere alle finestre. E ancora, le persone affacciate ai balconi, qualcuna con il vestito migliore, qualcun’altra con la giacca indossata all’ultimo momento, come si farebbe per ricevere un ospite importante nella propria casa.

Perché, se da una parte c’erano le guardie attente, le verifiche e il cordone a proteggere il Presidente, dall’altra c’era l’affetto semplice e spontaneo di chi, pur senza avere un posto in prima fila o un invito ufficiale, non voleva lasciarsi sfuggire l’occasione. Anche soltanto per un saluto da lontano, per un tricolore sventolato pochi secondi, per poter dire di esserci stato.