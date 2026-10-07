Il Ponente ligure protagonista di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” su La7

Imperia. Il viaggio di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” approda nel Ponente ligure, protagonista della prima puntata della seconda edizione del programma, prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane e in onda su La7 domenica 11 ottobre alle 12.10.

Dopo essere partita da Torino e aver percorso a bordo di un treno storico la suggestiva Ferrovia delle Meraviglie, la giornalista e conduttrice Stefania Capobianco raggiungerà la Liguria, accompagnando gli spettatori alla scoperta di un territorio sospeso tra mare e montagna, dove paesaggio, storia, tradizioni e sapori raccontano l’identità più autentica del Ponente ligure.

Tra le tappe del viaggio, Sanremo, città conosciuta in tutto il mondo per la musica e per la sua antichissima tradizione florovivaistica. Il racconto farà tappa nella splendida cornice di Villa Ormond, con il suo storico parco ricco di piante provenienti da diverse parti del mondo, per ripercorrere il profondo legame della città con i fiori, divenuti nel tempo uno dei simboli più riconoscibili del territorio sanremese.

Fiori, ma anche musica, altro elemento indissolubilmente legato all’identità di Sanremo. Nella cornice di Villa Ormond, il viaggio diventerà così l’occasione per raccontare le diverse anime della città e il modo in cui tradizioni, cultura e spettacolo hanno contribuito a renderne il nome celebre ben oltre i confini della Liguria.

Il percorso proseguirà poi verso Ventimiglia, porta occidentale della Riviera dei Fiori e luogo di incontro tra culture, territori e tradizioni. Qui il racconto passerà anche attraverso la gastronomia ligure, con un momento dedicato ad alcuni dei piatti più caratteristici della cucina locale.

Tra questi, il brandacujun, pietanza della tradizione a base di stoccafisso e patate, di cui verranno raccontate anche le curiosità e le diverse storie tramandate sull’origine del suo singolare nome. Accanto a questo, spazio al cappon magro, piatto storico della cucina ligure caratterizzato dall’incontro tra prodotti del mare e della terra, e al coniglio alla ligure, espressione di una cucina profondamente legata agli ingredienti e alle tradizioni del territorio.

Attraverso i suoi sapori, Ventimiglia diventerà così il punto di partenza per raccontare una Liguria fatta non soltanto di mare, ma anche di ricette, consuetudini e storie tramandate nel tempo, capaci ancora oggi di custodire la memoria e l’identità del territorio.

Il viaggio porterà infine alla scoperta della straordinaria bellezza dei Balzi Rossi, uno dei luoghi più suggestivi del Ponente ligure, a pochi passi dal confine francese. Tra pareti rocciose affacciate sul Mediterraneo e testimonianze di un passato antichissimo, questo tratto di costa racchiude un patrimonio naturalistico e archeologico di eccezionale valore, offrendo uno scenario in cui la storia dell’uomo incontra quella del paesaggio.

Da Sanremo a Ventimiglia, passando dalla tradizione dei fiori e della musica ai sapori della cucina locale, fino alla bellezza senza tempo dei Balzi Rossi, la prima puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” diventa così anche un viaggio nel cuore del Ponente ligure.