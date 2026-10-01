Il nuovo museo “Tana di Bertrand” verso l’apertura, gestione affidata
Pronto bando pubblico di co-progettazione della durata di tre anni, con avvio previsto a partire dal primo dicembre prossimo
Badalucco. Il piccolo Comune della Valle Argentina punta sulla valorizzazione della propria storia e del patrimonio culturale con un passo ufficiale verso l’apertura e la gestione del nuovo museo “Tana di Bertrand”.
La Giunta Comunale ha infatti approvato una delibera di indirizzo per l’affidamento della struttura mediante lo strumento della co-progettazione, coinvolgendo gli enti del Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore.
Verso una gestione condivisa del polo museale. Il museo nasce per valorizzare l’omonimo sito archeologico legato alle esplorazioni compiute agli inizi del Novecento dall’archeologa inglese Mary Crowfoot – a cui è intitolata l’area museale – e riprese negli anni ’30 dal Capitano Angelo Sajetto (SOFO). Grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza della Liguria, e con il contributo della Compagnia di San Paolo e dello stesso Ministero, è stato possibile creare questo spazio espositivo per raccontare la storia degli scavi e ospitare i reperti (in accordo con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri).
L’Amministrazione comunale ha stabilito che la gestione del museo sarà affidata tramite un bando pubblico di co-progettazione della durata di tre anni, con un avvio previsto a partire dal 1° dicembre 2026.
Il commento. Sull’importanza del provvedimento e sull’avvio dell’iter amministrativo interviene il Segretario Comunale, il dottor Achille Maccapani, che ha curato e validato gli atti dell’amministrazione, ha sottolineato la rilevanza dell’atto e la necessità di procedere tempestivamente, evidenziando come la delibera sia stata dichiarata immediatamente eseguibile proprio per dare rapido impulso al percorso di partenariato e alla valorizzazione culturale del territorio dell’alta Valle Argentina.