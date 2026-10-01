Il nuovo museo “Tana di Bertrand” verso l’apertura, gestione affidata

Verso una gestione condivisa del polo museale. Il museo nasce per valorizzare l’omonimo sito archeologico legato alle esplorazioni compiute agli inizi del Novecento dall’archeologa inglese Mary Crowfoot – a cui è intitolata l’area museale – e riprese negli anni ’30 dal Capitano Angelo Sajetto (SOFO). Grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza della Liguria, e con il contributo della Compagnia di San Paolo e dello stesso Ministero, è stato possibile creare questo spazio espositivo per raccontare la storia degli scavi e ospitare i reperti (in accordo con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri).