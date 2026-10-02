Il nodo autostrade e l’estate a ostacoli, assessore Sindoni: «Servono soluzioni subito per salvare il Ponente»

Sanremo. Tutto è partito lo scorso venerdì 25 settembre, quando attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati l’amministrazione comunale di Sanremo – rappresentata dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e dall’assessore alle Attività produttive Silvana Ormea – il Tavolo del Turismo e del Commercio, le associazioni di categoria, CNA, Assohotel, i rappresentanti dei lavoratori e i vertici dell’industria musicale italiana. Unico il fronte e unico l’obiettivo: denunciare con forza una situazione autostradale e ferroviaria ormai del tutto insostenibile, che sta soffocando le imprese locali e compromettendo gravemente l’immagine turistica della Riviera.

Un vero e proprio paradosso per un territorio che ha investito risorse ed energie sulla destagionalizzazione e su importanti campagne di marketing, trovandosi però, di fatto, penalizzato e difficile da raggiungere. Oltre alle autostrade, l’assessore Sindoni ha rimarcato i pesanti limiti del trasporto ferroviario e la distanza con l’aeroporto di Genova, evidenziando come, fortunatamente, la vicinanza con lo scalo di Nizza rappresenti a oggi l’unica vera ancora di salvezza per garantire l’arrivo dei flussi internazionali.

Un tema caldissimo su cui lo stesso Sindoni è voluto tornare di nuovo questa mattina, a margine della presentazione della nuova stagione teatrale del Casinò di Sanremo, allargando la riflessione sulle tante criticità affrontate durante la stagione estiva appena trascorsa.

«Le problematiche le conoscete, dobbiamo affrontarle e capirle. Paralleli sono anche i problemi legati al divieto di balneazione: chi l’ha vissuto sa che non è stato bello, neanche per noi, perché sapere che la nostra acqua — che in genere è un fiore all’occhiello — abbia avuto quelle problematiche, fa male. Poi ci sono stati i commercianti, i ristoranti e le spiagge che lamentavano la poca presenza. Dobbiamo capire tutte queste dinamiche per affrontarle insieme, e noi siamo pronti a lavorare al loro fianco», ha dichiarato l’assessore al Turismo.

«Io dico sempre che sono lo strumento del Tavolo del Turismo, e il Tavolo del Turismo sarà lo strumento del Tavolo del Commercio, perché il nostro compito primario è quello di portare gente in città e farla stare bene. Ma non si tratta solo di un problema di Sanremo. È una crisi nazionale. Gli articoli di giornale lo hanno confermato: quest’estate nelle vacanze italiane è mancato proprio il ceto medio.»