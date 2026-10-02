Il nodo autostrade e l’estate a ostacoli, assessore Sindoni: «Servono soluzioni subito per salvare il Ponente»
«Come Tavolo del Turismo, stiamo pensando di ampliare la sinergia con l’unico hub per noi veramente fondamentale, ovvero l’aeroporto di Nizza»
Sanremo. Tutto è partito lo scorso venerdì 25 settembre, quando attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati l’amministrazione comunale di Sanremo – rappresentata dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e dall’assessore alle Attività produttive Silvana Ormea – il Tavolo del Turismo e del Commercio, le associazioni di categoria, CNA, Assohotel, i rappresentanti dei lavoratori e i vertici dell’industria musicale italiana. Unico il fronte e unico l’obiettivo: denunciare con forza una situazione autostradale e ferroviaria ormai del tutto insostenibile, che sta soffocando le imprese locali e compromettendo gravemente l’immagine turistica della Riviera.
Un vero e proprio paradosso per un territorio che ha investito risorse ed energie sulla destagionalizzazione e su importanti campagne di marketing, trovandosi però, di fatto, penalizzato e difficile da raggiungere. Oltre alle autostrade, l’assessore Sindoni ha rimarcato i pesanti limiti del trasporto ferroviario e la distanza con l’aeroporto di Genova, evidenziando come, fortunatamente, la vicinanza con lo scalo di Nizza rappresenti a oggi l’unica vera ancora di salvezza per garantire l’arrivo dei flussi internazionali.
Un tema caldissimo su cui lo stesso Sindoni è voluto tornare di nuovo questa mattina, a margine della presentazione della nuova stagione teatrale del Casinò di Sanremo, allargando la riflessione sulle tante criticità affrontate durante la stagione estiva appena trascorsa.
«Le problematiche le conoscete, dobbiamo affrontarle e capirle. Paralleli sono anche i problemi legati al divieto di balneazione: chi l’ha vissuto sa che non è stato bello, neanche per noi, perché sapere che la nostra acqua — che in genere è un fiore all’occhiello — abbia avuto quelle problematiche, fa male. Poi ci sono stati i commercianti, i ristoranti e le spiagge che lamentavano la poca presenza. Dobbiamo capire tutte queste dinamiche per affrontarle insieme, e noi siamo pronti a lavorare al loro fianco», ha dichiarato l’assessore al Turismo.
«Io dico sempre che sono lo strumento del Tavolo del Turismo, e il Tavolo del Turismo sarà lo strumento del Tavolo del Commercio, perché il nostro compito primario è quello di portare gente in città e farla stare bene. Ma non si tratta solo di un problema di Sanremo. È una crisi nazionale. Gli articoli di giornale lo hanno confermato: quest’estate nelle vacanze italiane è mancato proprio il ceto medio.»
Tra le spine nel fianco della Riviera resta comunque al centro della protesta il tema dei collegamenti: «Tra le problematiche su cui abbiamo emesso un grido di allarme la scorsa settimana c’è proprio il discorso infrastrutturale delle nostre autostrade, che ormai per chi viene e per chi se ne va è diventato un calvario insostenibile. Per questo stiamo pensando, come Tavolo del Turismo, di ampliare la sinergia con l’unico hub per noi veramente fondamentale, ovvero l’aeroporto di Nizza. Nel prossimo Tavolo affronteremo questi temi, perché se il nodo infrastrutturale non viene risolto in tempi brevi, la situazione diventerà davvero complicata per tutto il Ponente, e per l’intera economia del nostro territorio».