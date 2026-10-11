Il “Marché des Saveurs Italiennes” rinnova il legame tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer

Dal 9 a oggi, 11 ottobre, tre giorni di immersione nelle eccellenze enogastronomiche e nella cultura del Belpaese, con un mercato dedicato alle specialità regionali, occasioni di degustazione e appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico francese

Villefranche-sur-Mer. Portare i sapori, le tradizioni e la cultura italiana oltreconfine, rafforzando al tempo stesso il legame storico tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer. È questo l’obiettivo del “Marché des Saveurs Italiennes”, che si è svolto dal 9 all’11 ottobre nella cittadella della località francese, con la collaborazione del Comune di Bordighera.

Tre giorni di immersione nelle eccellenze enogastronomiche e nella cultura del Belpaese, con un mercato dedicato alle specialità regionali, occasioni di degustazione e appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico francese e i numerosi turisti che hanno scelto di soggiornare nella splendida cittadina francese. Un modo per valorizzare il patrimonio italiano e promuoverne le tradizioni in una città particolarmente vicina alla Riviera ligure anche sul piano storico e istituzionale. Il clou dell’evento è stato oggi, con un’intera giornata di attività, dal laboratorio di preparazione dei dolci con l’Associazione italiana degli chef, all’atelier dedicato alla cucina salata.

L’iniziativa, a cui ha partecipato anche il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, rappresenta anche una nuova tappa nel percorso di collaborazione tra le due città, inserendosi nel progetto “Villefranche 70”, portato avanti dalla consigliera comunale di Bordighera Elisa Vagnetti e dedicato ai settant’anni del gemellaggio.

Le celebrazioni hanno vissuto uno dei momenti più significativi lo scorso 7 ottobre, quando, nella cornice di Villa Regina Margherita, i sindaci Marzia Baldassarre e Robert Capelier hanno rinnovato simbolicamente il patto di amicizia siglato nel 1956, apponendo le proprie firme sul documento storico. Un gesto per ribadire la volontà delle due amministrazioni di riportare il gemellaggio al centro della vita delle rispettive comunità e dare nuovo impulso agli scambi culturali e alle iniziative condivise.