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Il Luna Park dei Fiori torna a Sanremo nella location dell’anno scorso

23 ottobre 2026 | 16:51
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di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Il Luna Park dei Fiori torna a Sanremo nella location dell&#8217;anno scorso

Le attrazioni in città da dicembre fino al 18 gennaio.. Anche quest’anno verranno organizzate manifestazioni inclusive per ragazzi con disabilità

 Sanremo. La città si prepara ad accogliere nuovamente il Luna Park dei Fiori. A partire da dicembre, le tradizionali attrazioni faranno ritorno nelle centralissime location di Pian di Nave e Piazzale Dapporto, dove resteranno fino al 18 gennaio.

Oltre al divertimento, come in passato l’evento punta molto sull’inclusione: i giostrai hanno infatti previsto un calendario di manifestazioni dedicate alle scuole e alle persone con disabilità, rendendo il Luna Park un punto di incontro per tutta la cittadinanza

La decisione di lasciare il luna park nelle location dell’anno scorso è stata presa venerdì mattina  dall’amministrazione comunale dopo un incontro con i giostrai a Palazzo Bellevue. Negli anni precedenti le attrazioni di Pian di Nave erano collocate sul lungomare Vittorio Emanuele.