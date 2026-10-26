Il Lions Club Sanremo Host consegna ai Frati Cappuccini gli alimenti raccolti: un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà

Sanremo. Il presidente Emanuele Frattarola del Lions Club Sanremo Host, insieme ai soci Domenico Frattarola, Stefania Balestra e Giovanna Negro, ha consegnato oggi, presso la chiesa dei Frati Cappuccini di Sanremo, i generi alimentari raccolti durante la giornata di solidarietà organizzata sabato 24 ottobre presso il supermercato Basko di via San Francesco.

La raccolta ha permesso di recuperare oltre 250 chilogrammi di prodotti alimentari, grazie alla generosità dei cittadini che hanno scelto di contribuire con un gesto concreto a favore delle persone più fragili del territorio.

Gli alimenti sono stati affidati a Padre Roberto e Padre Angelo, della comunità dei Frati Cappuccini, da tempo punto di riferimento per tante persone e famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica e che ogni giorno si rivolgono alla comunità religiosa per ricevere un aiuto e un sostegno concreto.

La consegna rappresenta un momento importante di un percorso di solidarietà che non si esaurisce nella singola iniziativa, ma mira a sostenere concretamente chi affronta quotidianamente difficoltà nel procurarsi beni di prima necessità.

«Sapere che quanto raccolto potrà essere utile a tante famiglie che ogni giorno si rivolgono ai frati cappuccini ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro svolto. Dietro ogni prodotto donato c’è un gesto di attenzione, di vicinanza e di solidarietà verso chi sta attraversando un momento difficile. Il nostro obiettivo è fare in modo che la generosità della comunità si trasformi in un aiuto concreto per le persone che ne hanno più bisogno», dichiara il presidente del Lions Club Sanremo Host, Emanuele Frattarola.

Il presidente ha inoltre rinnovato i ringraziamenti a tutti i cittadini che hanno partecipato alla raccolta, ai soci e ai volontari del club, al supermercato Basko di via San Francesco per la disponibilità dimostrata e ai Rangers d’Italia Nucleo di Imperia, coordinati dal presidente Lorenzo Prette, per il prezioso supporto logistico nel trasporto degli alimenti.

Con questa consegna, il Lions Club Sanremo Host conferma il proprio impegno al servizio della comunità, collaborando con le realtà del territorio che ogni giorno operano accanto alle persone più bisognose.