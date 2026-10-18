Il liceo Cassini di Sanremo all’International Ministerial Summit Next Gen AI
Quattro studenti rappresenteranno l’istituto al vertice dedicato all’intelligenza artificiale nella scuola, in programma tra Milano e Cernobbio
Sanremo. Il liceo G.D. Cassini rappresenterà la Liguria di ponente all’International Ministerial Summit Next Gen AI, in programma da domenica 18 a venerdì 23 ottobre tra Milano e Villa Erba a Cernobbio (Como). L’istituto è stato individuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale scuola di riferimento nazionale per le STEM e il Multilinguismo e ha pertanto organizzato la permanenza di 10 delegazioni provenienti da tutta Italia, che prenderanno parte all’iniziativa.
L’evento, promosso nell’ambito delle azioni del Pnrr «Scuola Futura», vedrà la partecipazione di rappresentanze ministeriali e scolastiche da tutto il mondo per esplorare nuove prospettive della didattica attraverso l’intelligenza artificiale. A rappresentare il Cassini saranno quattro studenti: Melissa Rossi (liceo linguistico), Sofia Rainisio (liceo scientifico), Stefano Spitali (liceo classico) e Oscar Palmero (liceo musicale), accompagnati dal professor Marco Croesi.
Il gruppo di coordinamento è composto dalla dirigente scolastica Mara Ferrero, dalla professoressa Stefania Sandra e dall’assistente amministrativa Sandra Rambaldi. I ragazzi liguri parteciperanno a un programma intensivo di formazione digitale, tra sfide globali, questioni etiche e hackathon tecnologici incentrati sull’applicazione dei modelli generativi nelle discipline scientifiche, sull’analisi predittiva dei dati e sui temi della cittadinanza digitale.
Inserito nel campus itinerante «Scuola Futura», Next Gen AI è il summit internazionale dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’intelligenza artificiale nell’insegnamento. L’iniziativa rientra nelle azioni del Pnrr Istruzione per l’innovazione didattica e la promozione delle discipline STEM.
Per il liceo sanremese si tratta di una nuova partecipazione dopo le edizioni di Milano e Napoli del 2025, alle quali avevano già preso parte gli studenti dell’istituto.