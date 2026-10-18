Il liceo Cassini di Sanremo all’International Ministerial Summit Next Gen AI

Sanremo. Il liceo G.D. Cassini rappresenterà la Liguria di ponente all’International Ministerial Summit Next Gen AI, in programma da domenica 18 a venerdì 23 ottobre tra Milano e Villa Erba a Cernobbio (Como). L’istituto è stato individuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale scuola di riferimento nazionale per le STEM e il Multilinguismo e ha pertanto organizzato la permanenza di 10 delegazioni provenienti da tutta Italia, che prenderanno parte all’iniziativa.

L’evento, promosso nell’ambito delle azioni del Pnrr «Scuola Futura», vedrà la partecipazione di rappresentanze ministeriali e scolastiche da tutto il mondo per esplorare nuove prospettive della didattica attraverso l’intelligenza artificiale. A rappresentare il Cassini saranno quattro studenti: Melissa Rossi (liceo linguistico), Sofia Rainisio (liceo scientifico), Stefano Spitali (liceo classico) e Oscar Palmero (liceo musicale), accompagnati dal professor Marco Croesi.

Il gruppo di coordinamento è composto dalla dirigente scolastica Mara Ferrero, dalla professoressa Stefania Sandra e dall’assistente amministrativa Sandra Rambaldi. I ragazzi liguri parteciperanno a un programma intensivo di formazione digitale, tra sfide globali, questioni etiche e hackathon tecnologici incentrati sull’applicazione dei modelli generativi nelle discipline scientifiche, sull’analisi predittiva dei dati e sui temi della cittadinanza digitale.