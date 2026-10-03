Il futuro della città al centro dell’assemblea di “Imprese per Sanremo”

Sanremo. Si è tenuta ieri l’assemblea pubblica “Sanremo, quale futuro?”, un momento di confronto organizzato dall’associazione Imprese per Sanremo per fare il punto sulle questioni cruciali che interessano la città. L’incontro ha registrato una partecipazione significativa, con circa sessanta persone tra cittadini, commercianti e operatori economici presenti in sala per discutere delle prospettive e delle criticità del territorio.

I temi al centro del dibattito. Al centro della discussione ci sono stati i temi storici e quotidiani che toccano da vicino la vivibilità e l’economia locale.

I partecipanti hanno affrontato questioni rilevanti quali:

-Decoro e servizi: La pulizia urbana, la gestione dei rifiuti e la manutenzione di asfalti e marciapiedi.

– Mobilità e infrastrutture: La gestione dei parcheggi, l’andamento dei cantieri in corso, la situazione di aree nevralgiche come Piazza Colombo, Piazza Eroi, Corso Garibaldi e Via Padre Semeria, oltre ai collegamenti legati all’Aurelia Bis.

– Turismo e ambiente: I divieti di balneazione e le strategie per il futuro turistico della città dei fiori.

L’assenza dell’Amministrazione comunale. Un elemento che ha inevitabilmente segnato l’incontro è stata l’assenza di rappresentanti della Giunta comunale. Gli organizzatori hanno evidenziato che gli inviti erano stati inoltrati formalmente via PEC a Sindaco e assessori.

Nel corso dell’assemblea è stato comunque espresso un ringraziamento agli assessori Alessandro Sindoni ed Ester Moscato per aver comunicato in anticipo, per motivi personali, la propria impossibilità a presenziare. Da parte degli altri invitati, tuttavia, non sono pervenute comunicazioni, un silenzio che gli organizzatori hanno definito motivo di grande rammarico.

Durante l’incontro è stata inoltre sottolineata l’assenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria, ritenuti interlocutori preziosi per affiancare il tessuto economico locale in momenti di dialogo condiviso.

La richiesta di un confronto diretto. Imprese per Sanremo ha ribadito la necessità di intensificare il dialogo tra il tessuto produttivo e Palazzo Bellevue, rimarcando come iniziative di questo tipo nascano proprio con l’intento di favorire una comunicazione costruttiva.