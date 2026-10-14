Il CPIA di Imperia racconta l’istruzione degli adulti in Europa attraverso Erasmus+

Imperia. Il CPIA della provincia di Imperia racconta le esperienze di mobilità internazionale vissute da docenti, studenti e personale amministrativo nei diversi sistemi scolastici europei attraverso un libretto pubblicato grazie ai fondi del progetto Erasmus+ e presentato in occasione degli eventi dell’Erasmus Week 2026. La pubblicazione raccoglie contributi e riflessioni sull’educazione degli adulti, mettendo a confronto la realtà italiana dei CPIA con le pratiche didattiche e i percorsi formativi presenti in Europa. L’opera offre una panoramica dei differenti modelli di insegnamento, soffermandosi sulle attività realizzate nell’ambito del programma Erasmus+ durante l’anno scolastico 2025/2026, con particolare attenzione ai job shadowing.

La descrizione delle metodologie adottate nelle istituzioni straniere nasce dall’osservazione diretta in classe e dal confronto tra gli insegnanti sui diversi approcci educativi. Gli autori, Federica Natta, Daniela Giannini, Giuseppina Dalmazzo, Cristina Bruno, Silvia Elena, Elena Barcellona, Tullio Gugole, Ljubica Bajovic e Alice Pastorelli, hanno potuto conoscere e sperimentare personalmente le modalità di apprendimento proposte nei Paesi visitati.

In Germania, l’attenzione si concentra sulle Volkshochschulen (VHS), centri pubblici e senza scopo di lucro dedicati all’educazione popolare, che garantiscono corsi accessibili e flessibili per la comunità. In Spagna, il volume approfondisce il ruolo delle Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), come quelle di Pamplona e Dos Hermanas, specializzate nell’insegnamento linguistico rivolto agli adulti, con un forte orientamento digitale.

In Croazia, viene analizzato il sistema di riqualificazione professionale gestito da istituzioni come l’OBRTNIČKO UČILIŠTE POUKA di Koprivnica, mentre in Slovenia l’esperienza presso il centro di Tolmin mette in evidenza il valore dell’apprendimento permanente (lifelong learning) e della partecipazione sociale.