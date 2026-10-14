Il CPIA di Imperia racconta l’istruzione degli adulti in Europa attraverso Erasmus+
Un libretto raccoglie le esperienze di mobilità internazionale di docenti, studenti e personale amministrativo, mettendo a confronto i diversi modelli educativi
Imperia. Il CPIA della provincia di Imperia racconta le esperienze di mobilità internazionale vissute da docenti, studenti e personale amministrativo nei diversi sistemi scolastici europei attraverso un libretto pubblicato grazie ai fondi del progetto Erasmus+ e presentato in occasione degli eventi dell’Erasmus Week 2026. La pubblicazione raccoglie contributi e riflessioni sull’educazione degli adulti, mettendo a confronto la realtà italiana dei CPIA con le pratiche didattiche e i percorsi formativi presenti in Europa. L’opera offre una panoramica dei differenti modelli di insegnamento, soffermandosi sulle attività realizzate nell’ambito del programma Erasmus+ durante l’anno scolastico 2025/2026, con particolare attenzione ai job shadowing.
La descrizione delle metodologie adottate nelle istituzioni straniere nasce dall’osservazione diretta in classe e dal confronto tra gli insegnanti sui diversi approcci educativi. Gli autori, Federica Natta, Daniela Giannini, Giuseppina Dalmazzo, Cristina Bruno, Silvia Elena, Elena Barcellona, Tullio Gugole, Ljubica Bajovic e Alice Pastorelli, hanno potuto conoscere e sperimentare personalmente le modalità di apprendimento proposte nei Paesi visitati.
In Germania, l’attenzione si concentra sulle Volkshochschulen (VHS), centri pubblici e senza scopo di lucro dedicati all’educazione popolare, che garantiscono corsi accessibili e flessibili per la comunità. In Spagna, il volume approfondisce il ruolo delle Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), come quelle di Pamplona e Dos Hermanas, specializzate nell’insegnamento linguistico rivolto agli adulti, con un forte orientamento digitale.
In Croazia, viene analizzato il sistema di riqualificazione professionale gestito da istituzioni come l’OBRTNIČKO UČILIŠTE POUKA di Koprivnica, mentre in Slovenia l’esperienza presso il centro di Tolmin mette in evidenza il valore dell’apprendimento permanente (lifelong learning) e della partecipazione sociale.
In Svezia, le scuole comunali di Karlshamn presentano un modello basato sull’autonomia locale e sui campus integrati. A Madeira, in Portogallo, i corsi EFA uniscono invece l’istruzione scolastica alla formazione professionale, offrendo percorsi che combinano conoscenze teoriche e competenze pratiche.
Il libretto comprende anche le testimonianze dirette degli studenti e dei docenti ospitati al CPIA di Imperia, che hanno contribuito alla pubblicazione con testi nelle rispettive lingue originali. L’opuscolo documenta così il valore dello scambio interculturale e del confronto tra differenti realtà scolastiche, mostrando come le esperienze maturate all’estero possano arricchire le metodologie didattiche italiane e favorire un’istruzione degli adulti più inclusiva, aperta e innovativa.