Il comune di Imperia cerca un bibliotecario, concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato

Imperia. Il comune cerca un bibliotecario da assumere a tempo pieno e indeterminato. L’amministrazione ha approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, destinato alla copertura di un posto nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, ex categoria D. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 16 novembre 2026.

Quali sono i requisiti per partecipare? Per accedere alla procedura è necessario avere almeno 18 anni, possedere la cittadinanza italiana oppure quella di uno Stato membro dell’Unione europea. Oltre alle normali disposizioni previste dai concorsi pubblici, il titolo di studio rappresenta uno dei requisiti specifici. Per le lauree magistrali sono accettate le classi LM-5 Archivistica e Biblioteconomia, LM-14 Filologia Moderna, LM-15 Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità, LM-78 Scienze Filosofiche, LM-84 Scienze Storiche e LM-89 Storia dell’Arte.

Sono validi anche i diplomi specialistici appartenenti alle classi equiparate secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Per quanto riguarda i percorsi triennali, possono concorrere i laureati in L-1 Beni Culturali e L-10 Lettere. Il bando ammette inoltre i titoli del vecchio ordinamento in Lettere, Conservazione dei Beni Culturali, Materie letterarie o equipollenti per legge. Per quelli conseguiti all’estero è necessaria l’equipollenza o l’equiparazione. Tutte le condizioni devono essere possedute alla scadenza delle candidature e mantenute fino all’assunzione.

Di cosa si occuperà il nuovo funzionario? La figura selezionata lavorerà sotto la direzione del responsabile della biblioteca, occupandosi della catalogazione informatizzata, della gestione del patrimonio librario e documentario, dello sviluppo delle collezioni e dei servizi di prestito e consultazione.

Tra le attività previste figurano la promozione della lettura, l’utilizzo della piattaforma SBN Cloud, l’amministrazione delle risorse digitali, i rapporti con scuole e associazioni, la realizzazione di progetti finanziati e la predisposizione di atti amministrativi, capitolati e affidamenti.

La selezione prevede una valutazione massima di 90 punti, ripartiti tra titoli, prova scritta e colloquio orale, ciascuno con un punteggio fino a 30. Il primo esame è fissato per il 1° dicembre 2026 alle 9, salvo eventuali rinvii comunicati con almeno sette giorni di preavviso. Le materie comprenderanno biblioteconomia, organizzazione delle strutture pubbliche, catalogazione, servizi agli utenti, gestione documentale, digital library e predisposizione di provvedimenti amministrativi.

Le sessioni orali inizieranno il 14 dicembre 2026 alle 9 e riguarderanno approfondimenti specialistici, normativa degli enti locali, diritto amministrativo, trasparenza, anticorruzione, tutela dei dati personali, contratti pubblici e beni culturali. Saranno verificate anche le competenze linguistiche e informatiche. Per accedere al colloquio sarà necessario ottenere almeno 21/30 nello scritto. La stessa soglia è prevista per superare la seconda prova. Sedi e aule verranno comunicate attraverso i canali istituzionali.