Il Comitato No Riarmo Imperia aderisce alla campagna “La conoscenza non marcia” di Usb

Imperia . Il Comitato No Riarmo Imperia aderisce alla campagna “La conoscenza non marcia”, promossa da Usb , contro la militarizzazione della scuola, dell’università e della ricerca, e invita la cittadinanza a sostenere la petizione.

«Chiediamo che il mondo dell’istruzione e della ricerca resti uno spazio di conoscenza, pensiero critico, libertà e cooperazione, non uno strumento al servizio dell’industria bellica e delle politiche di guerra. La petizione chiede di fermare gli accordi e le collaborazioni che legano il sistema educativo e la ricerca agli interessi militari, tutelando anche il diritto all’obiezione di coscienza di studenti e personale.