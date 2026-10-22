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Il Comitato No Riarmo Imperia aderisce alla campagna “La conoscenza non marcia” di Usb
«Chiediamo che il mondo dell’istruzione e della ricerca resti uno spazio di conoscenza, pensiero critico, libertà e cooperazione, non uno strumento al servizio dell’industria bellica e delle politiche di guerra»
Imperia. Il Comitato No Riarmo Imperia aderisce alla campagna “La conoscenza non marcia”, promossa da Usb, contro la militarizzazione della scuola, dell’università e della ricerca, e invita la cittadinanza a sostenere la petizione.
«Chiediamo che il mondo dell’istruzione e della ricerca resti uno spazio di conoscenza, pensiero critico, libertà e cooperazione, non uno strumento al servizio dell’industria bellica e delle politiche di guerra. La petizione chiede di fermare gli accordi e le collaborazioni che legano il sistema educativo e la ricerca agli interessi militari, tutelando anche il diritto all’obiezione di coscienza di studenti e personale.
Per raccogliere le firme, il Comitato sarà presente con un banchetto: sabato 24 ottobre, dalle 9.30 in piazza San Giovanni a Imperia.
Invitiamo tutte e tutti a passare al banchetto per informarsi e firmare. È possibile sottoscrivere la petizione anche online, inquadrando il QR code presente nella locandina della campagna.
Il Comitato sostiene inoltre la mobilitazione del 30 ottobre, nell’ambito della giornata internazionale di mobilitazione contro la guerra, il riarmo e il carovita. Una mobilitazione che richiama l’attenzione sul legame tra le crescenti spese militari e la necessità di investire maggiormente in salari, pensioni, sanità, istruzione e servizi sociali.
La pace non si costruisce aumentando gli armamenti, ma investendo nella vita delle persone, nei diritti e nella solidarietà.
La conoscenza non marcia. I portuali non lavorano per la guerra. Per una pace disarmante e disarmata».