Il Casinò di Sanremo si illumina di teal per sensibilizzare sulla Nevralgia del trigemino
Si tratta di una patologia gravemente invalidante che colpisce migliaia di persone e che viene spesso definita “la malattia del suicidio” a causa dell’intensità del dolore e del profondo impatto che esercita sulla qualità della vita di chi ne è affetto
Sanremo. Nei mesi scorsi il consiglio comunale di Sanremo ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla consigliera di Forza Italia Patrizia Badino, volto a promuovere l’illuminazione del Casinò di Sanremo di colore teal per richiamare l’attenzione sulla Nevralgia del trigemino. Si tratta di una patologia gravemente invalidante che colpisce migliaia di persone e che viene spesso definita “la malattia del suicidio” a causa dell’intensità del dolore e del profondo impatto che esercita sulla qualità della vita di chi ne è affetto.
L’illuminazione del Casinò non può certamente curare la malattia, ma può contribuire a renderla maggiormente conosciuta. Sensibilizzare l’opinione pubblica, sostenere i pazienti e le loro famiglie, promuovere una più ampia attenzione delle istituzioni e favorire la ricerca scientifica sono obiettivi che meritano il coinvolgimento dell’intera comunità.
Per questo motivo, il prossimo 7 ottobre alle 19.30, quando il Casinò di Sanremo si illuminerà di colore teal, saremo chiamati a testimoniare concretamente la nostra vicinanza a chi affronta ogni giorno questa difficile condizione.
«Invitiamo pertanto tutti coloro che desiderano partecipare a essere presenti a questo momento di condivisione e sensibilizzazione. Un gesto simbolico, ma dal forte valore umano e sociale, per ricordare che informazione, consapevolezza e sostegno ai pazienti rappresentano una responsabilità comune e un patrimonio di civiltà dell’intera comunità».