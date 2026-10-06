Il Casinò di Sanremo si illumina di teal per sensibilizzare sulla Nevralgia del trigemino

Si tratta di una patologia gravemente invalidante che colpisce migliaia di persone e che viene spesso definita “la malattia del suicidio” a causa dell’intensità del dolore e del profondo impatto che esercita sulla qualità della vita di chi ne è affetto

Sanremo. Nei mesi scorsi il consiglio comunale di Sanremo ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla consigliera di Forza Italia Patrizia Badino, volto a promuovere l’illuminazione del Casinò di Sanremo di colore teal per richiamare l’attenzione sulla Nevralgia del trigemino. Si tratta di una patologia gravemente invalidante che colpisce migliaia di persone e che viene spesso definita “la malattia del suicidio” a causa dell’intensità del dolore e del profondo impatto che esercita sulla qualità della vita di chi ne è affetto.

L’illuminazione del Casinò non può certamente curare la malattia, ma può contribuire a renderla maggiormente conosciuta. Sensibilizzare l’opinione pubblica, sostenere i pazienti e le loro famiglie, promuovere una più ampia attenzione delle istituzioni e favorire la ricerca scientifica sono obiettivi che meritano il coinvolgimento dell’intera comunità.

Per questo motivo, il prossimo 7 ottobre alle 19.30, quando il Casinò di Sanremo si illuminerà di colore teal, saremo chiamati a testimoniare concretamente la nostra vicinanza a chi affronta ogni giorno questa difficile condizione.