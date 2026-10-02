Il Casinò di Sanremo inaugura la stagione teatrale 2026/2027, tra grandi classici, danza, e commedia

Sanremo. Un cartellone ricco, variegato e di altissimo profilo artistico attende il pubblico per la stagione teatrale 2026-2027 del Casinò di Sanremo. Sette appuntamenti in programma che spaziano dai grandi classici della drammaturgia al musical d’autore, dalla danza d’avanguardia alla commedia contemporanea, pronti ad animare la vita culturale della città dei fiori nei prossimi mesi.

L’iniziativa punta a consolidare l’offerta culturale cittadina e l’attrattiva turistica anche al di fuori dei picchi stagionali, offrendo eventi di rilievo sia per i residenti sia per i visitatori. Un percorso che coniuga sapientemente tradizione e modernità, con un’attenzione particolare verso le nuove generazioni grazie a tariffe e agevolazioni dedicate agli studenti e ai gruppi scolastici.

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione, il presidente del Casinò Giuseppe Di Meco: «In questi anni la nostra proposta teatrale sta crescendo. Il calendario inizierà il 4 novembre, con un bellissimo e famosissimo musical che ricorda la storia di San Francesco. Il programma si svolgerà nel periodo autunnale e invernale. Tutti questi eventi saranno convenzionati anche dal Comune, con il quale stiamo lavorando molto bene, e che ringrazio. La sinergia con l’assessorato al Turismo sta diventando per noi un traino molto importante. E ringrazio anche tutti coloro i quali lavorano al Casinò, perché sono loro che ci permettono di poter realizzare tutto questo».

«Si tratta di un’offerta particolarmente varia, con musica, balletto, e musial, che per noi è una novità.», ha aggiunto la consigliera Sonia Balestra, «Non mancheranno i grandi classici, con un richiamo a Pirandello, per esempio, così come le commedie, e il divertimento. Un’offerta molto ampia, dunque, che spazia su vari generi. La cosa a cui teniamo particolarmente è che i prezzi per gli ingressi sono calmierati, e non sono stati oggetto di aumento.»

A seguire, è intervenuto l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: «Sono molto felice di questa sinergia straordinaria con il Casinò, che rafforza la città e che permette di investire sul Turimo. In Italia, purtroppo, sta sparendo il ceto medio, e io credo che questa cosa debba cambiare. Attraverso la sinergia delle istituzioni, anche noi possiamo fare la nostra parte. Per ciò che concerne il settore del Turismo, un altro grande problema è quello inerente ai trasporti, alle autostrade, e alle linee ferroviarie: stiamo combattendo una battaglia importante, siamo “un’armata turistica”, e dobbiamo lottare per la nostra città, chiedendo più programmazione per ciò che concerne le autostrade, per poter investire nella maniera corretta. Per quanto concerne il calendario teatrale presentato questa mattina, il Casinò ha fatto un ottimo lavoro: la programmazione è eccezionale, con un parterre di grandi ospiti».

A chiudere la conferenza, il consigliere Mauro Menozzi: «Sono felice anche io della stretta collaborazione creatasi con l’assessorato al Turismo. La stagione teatrale appena presentata è un valore aggiunto della Casa da gioco: questo dà una spinta per allargare la platea di persone che si rivolge a noi. Tra l’altro, sarà una stagione in un teatro rinnovato, per offrire un luogo sempre più consono ai nostri ospiti».

Il programma

Mercoledì 4 novembre alle 21 – “Forza Venite Gente”

La stagione si apre con lo storico musical scritto da Mario e Piero Castellacci, portato in scena per la regia di Ariele Vincenti con le musiche di Michele Paulicelli. Allestito in occasione delle celebrazioni per l’VIII centenario francescano, lo spettacolo racconta con energia ed emozione la vita di San Francesco, approfondendo anche il toccante rapporto umano e il conflitto generazionale con il padre Pietro Bernardone.

Domenica 15 novembre alle 21 – “Ciò che vide il maggiordomo”

Spazio alla comicità brillante e surreale di Joe Orton con la regia di Giovanni Anfuso. Un cast d’eccezione guidato da Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino e Claudia Campagnola darà vita a una trascinante satira delle convenzioni sociali ambientata in uno studio psichiatrico tra scambi di persona e ritmi da vaudeville.

Domenica 14 marzo alle 21 – “L’Uomo, la Bestia e la Virtù”

Il grande teatro di Luigi Pirandello torna protagonista nell’adattamento e regia di Roberto Valerio. Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese guidano una commedia grottesca ed estremamente attuale che smaschera l’ipocrisia e le convenzioni della società borghese attraverso un triangolo amoroso paradossale.

Martedì 30 marzo alle 21 – “Malinconico. Moderatamente felice”

Tratto dai celebri romanzi di Diego De Silva, lo spettacolo vede Massimiliano Gallo nei panni dell’iconico avvocato Vincenzo Malinconico. Tra ironia, leggerezza e le musiche dal vivo di Joe Barbieri, il protagonista affronta con disincanto e verve le peripezie legate al lavoro, all’amore e alla famiglia.

Sabato 10 aprile alle 21 – “Coppia aperta quasi spalancata”

Chiara Francini e Alessandro Federico portano sul palco uno dei testi più celebri e amati di Dario Fo e Franca Rame. Con la regia di Alessandro Tedeschi, la commedia esplora con comicità e acume le fragilità, le gelosie e le contraddizioni della vita matrimoniale.

Venerdì 23 aprile alle 21 – “Ballet 3K – Rachmaninoff”

La rassegna dedica un momento speciale alla grande danza con il Balletto di Siena. Firmata da Marco Batti, la performance unisce il rigore e le geometrie del balletto classico con la carica innovativa della musica techno-house e un impianto visivo immersivo pensato per coinvolgere anche i più giovani.

Giovedì 6 maggio alle 21 – “Notte di Follia”

A chiudere la stagione sarà la commedia di Josiane Balasko interpretata da Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi, affiancati da Gianluca Delle Fontane e Debora Caprioglio. L’incontro casuale tra un noto conduttore TV in crisi e una donna frizzante appena uscita di prigione darà vita a un susseguirsi di esilaranti malintesi e colpi di scena.

Biglietti

Platea primo settore: 25 €.

Abbonamento sette spettacoli: 150 €.

Platea secondo settore: 20 €.

Abbonamento sette spettacoli: 120 €.

Galleria: 15 €.

Abbonamento sette spettacoli: 90 €.

Gruppo di dieci studenti con insegnante costo del biglietto in galleria 5 €, superiori a dieci 4 €.

Persone fragili con accompagnatore sconto del 50% a entrambi.

Associazioni con elenco dei soci presentato dal presidente: 5 € di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante: 5 € di sconto su abbonamenti.

Gli eventi sono in vendita online sul sito https://www.boxol.it/casinosanremo

Biglietteria

Servizio di biglietteria presso botteghino del teatro dal 2 ottobre nei giorni: martedì; giovedì; venerdì, e sabato dalle 16 alle 19.30. Nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle 16 alle 21.