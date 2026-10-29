Il 6 e 7 novembre all’Hotel Riviera dei Fiori arriva il primo “Weekend del benessere”

San Lorenzo al Mare. Dalla salute del cervello al benessere della persona nella sua globalità, attraverso un’esperienza che unisce conoscenza, movimento, alimentazione e relax. Venerdì 6 e sabato 7 novembre l’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare ospiterà il primo “Weekend del benessere”, una nuova proposta che segna l’evoluzione del progetto “Aperitivo con il Neurologo”, nato dalla collaborazione con il professor Carlo Serrati, neurologo e psicoterapeuta.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli ospiti un’occasione per dedicare tempo a sé stessi, approfondire temi legati alla salute e sperimentare attività che favoriscono una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle proprie abitudini. Il punto di partenza sarà la salute del cervello, al centro degli incontri divulgativi già proposti dall’hotel, ma lo sguardo si allargherà a una concezione più completa del benessere, nella quale mente, corpo, movimento e alimentazione sono strettamente connessi.

Il programma si articolerà in diversi momenti, pensati per accompagnare i partecipanti in un’esperienza che va oltre il tradizionale soggiorno alberghiero, valorizzando anche la possibilità di rallentare e ritrovare il proprio equilibrio in una cornice naturale come quella della Riviera dei Fiori. Il professor Carlo Serrati e l’aperitivo con il neurologo: conoscere il cervello per prendersene cura.

Il percorso prenderà il via venerdì pomeriggio alle 18 con un incontro divulgativo condotto dal professor Carlo Serrati, dedicato a un tema di grande attualità: “La salute del cervello: stress, ansia, disturbi della memoria. Come prendercene cura. Curiosità e domande libere al neurologo”. Sarà un’occasione per affrontare con un linguaggio accessibile questioni che interessano la vita quotidiana, approfondendo i fattori che possono influire sul benessere cerebrale e rispondendo alle curiosità dei partecipanti. Il confronto diretto con lo specialista manterrà lo spirito che ha contraddistinto fin dall’inizio “Aperitivo con il Neurologo”: portare temi scientifici complessi in un contesto conviviale, favorendo la partecipazione e la diffusione di una cultura della prevenzione.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Ingresso libero per i clienti dell’Hotel Riviera dei Fiori; 15 euro per gli esterni. La durata prevista è di circa due ore, tra talk divulgativo e momento di confronto con aperitivo. Yoga e alimentazione: il benessere passa anche dal corpo.

La mattina del sabato sarà dedicata alle attività pratiche, con le sedute di yoga condotte da Carlotta Poggi, ex danzatrice professionista e insegnante dal 2018 di Hatha Yoga, Vinyasa Yoga e Yoga prenatale. Il suo approccio mette al centro la consapevolezza corporea, la ricerca dell’equilibrio e il rispetto delle caratteristiche individuali, adattando la pratica alle esigenze di ogni persona. Inizio seduta alle ore 10:00. Ingresso libero per i clienti dell’Hotel Riviera dei Fiori; 10 euro per gli esterni.

Accanto al movimento, grande attenzione sarà riservata all’alimentazione, con un menù dedicato alla corretta nutrizione a cura della dottoressa Giulia Mastroianni, nutrizionista. Il ristorante Le Camelie, all’interno dell’hotel, arricchirà così la propria proposta con un’esperienza gastronomica coerente con il tema del weekend, nella quale il piacere della tavola incontra una maggiore attenzione alle scelte alimentari nel connubio tra i principi della Dieta Mediterranea e i sapori del Ponente Ligure. Nessuna rinuncia, bensì equilibrio, varietà e piacere. Le competenze dei professionisti coinvolti contribuiranno a costruire un percorso integrato, in cui divulgazione scientifica, attività fisica e alimentazione diventano occasioni per riflettere sulle proprie abitudini e sul modo in cui prendersi cura di sé ogni giorno.

L’Hotel Riviera dei Fiori, una destinazione per ritrovare equilibrio. Con il primo “Weekend del benessere”, l’Hotel Riviera dei Fiori rafforza il proprio impegno nel proporre un’ospitalità capace di andare oltre il pernottamento, trasformando il soggiorno in un’opportunità di scoperta, rigenerazione e attenzione alla persona. Il mare, la luce, il clima mite e il paesaggio della Riviera dei Fiori offrono una cornice particolarmente adatta a un’esperienza di questo tipo. La possibilità di alternare momenti di approfondimento, attività dedicate al corpo, buona cucina e tempo libero permette di vivere il soggiorno con un ritmo diverso, ritagliandosi uno spazio lontano dalla frenesia quotidiana.

Questo appuntamento rappresenta il primo passo di un progetto destinato a svilupparsi ulteriormente, con l’obiettivo di proporre nuove occasioni di incontro e percorsi dedicati alla salute e alla qualità della vita. Un modo per interpretare l’ospitalità come esperienza di benessere a tutto tondo.