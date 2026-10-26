Il 31 ottobre al Roof Garden del Casinò di Sanremo il Dinner Show Las Vegas

Protagonista dell’evento sarà uno straordinario corpo di ballo, che accompagnerà gli ospiti con coreografie eleganti, dinamiche e coinvolgenti. Le ballerine, impreziosite da costumi scintillanti ispirati ai grandi show di Las Vegas, daranno vita a uno spettacolo raffinato fatto di ritmo, energia e grande presenza scenica, trasformando ogni momento della cena in un’esperienza immersiva. Tra giochi di luce, musica coinvolgente e un’atmosfera dal respiro internazionale, il Roof Garden offrirà una serata esclusiva che richiama il fascino delle più celebri sale da spettacolo americane, reinterpretandolo con eleganza e stile nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo. La serata è una produzione di Live Show Productions, realtà specializzata nello sviluppo e nella produzione di spettacoli ed esperienze di intrattenimento per eventi esclusivi.