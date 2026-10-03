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Il 10 e 17 ottobre appuntamento con i gazebo di Futuro Nazionale a Imperia e Taggia

3 ottobre 2026 | 16:39
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di Redazione

Redazione

Il 10 e 17 ottobre appuntamento con i gazebo di Futuro Nazionale a Imperia e Taggia

Sarà possibile ricevere informazioni sulle attività, partecipare alla raccolta firme e aderire al tesseramento 2026

Imperia. Il comitato di Imperia Futuro Nazionale 1500 organizza due gazebo sul territorio, per incontrare i cittadini, raccogliere firme e promuovere il tesseramento 2026.

Il primo appuntamento è sabato 10 ottobre a Imperia, in via San Giovanni, dalle 9 alle 19.

Il secondo gazebo è previsto sabato 17 ottobre ad Arma di Taggia, in piazza Chierotti, a partire dalle 9. La conferma definitiva dell’area da parte del Comune è attesa nei giorni precedenti all’iniziativa.

Durante i gazebo sarà possibile ricevere informazioni sulle attività di Futuro Nazionale, partecipare alla raccolta firme e aderire al tesseramento 2026. A chi si tessererà verrà consegnato in omaggio un braccialetto di Futuro Nazionale.

I due appuntamenti vogliono essere un’occasione di incontro e confronto con la cittadinanza, per ascoltare idee e proposte per il territorio.