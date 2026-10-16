I Riviera dei Fiori Hotels protagonisti del TTG Travel Experience di Rimini

Rimini. L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha fatto visita alla postazione del gruppo alberghiero ligure. La presenza alla fiera di Rimini consolida il posizionamento delle tre strutture come eccellenza dell’ospitalità della Riviera dei Fiori, attraverso relazioni con buyer internazionali e strategie mirate di comunicazione e promozione.

Riviera dei Fiori Hotels si conferma protagonista del TTG Travel Experience, la più importante manifestazione italiana dedicata al turismo internazionale, in corso di svolgimento a Rimini dal 14 al 16 ottobre. Per il quarto anno consecutivo, il gruppo

alberghiero che riunisce Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare, Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare e Castellaro Golf Resort partecipa all’interno dello stand della Regione Liguria, rinnovando il proprio impegno nella promozione del territorio e nel consolidamento della propria reputazione sui mercati nazionali e internazionali.

La partecipazione alla manifestazione ha assunto un particolare rilievo anche per le visite istituzionali che hanno interessato lo spazio espositivo della Liguria. Nel corso della giornata di mercoledì, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha fatto visita alla postazione dei Riviera dei Fiori Hotels, incontrando il General Manager Liborio Lucchese e lo staff del gruppo. Un’occasione di confronto che sottolinea il valore del dialogo tra operatori del settore e istituzioni nella promozione del sistema turistico ligure e nella valorizzazione delle realtà imprenditoriali che contribuiscono a rafforzarne l’attrattività.

Nel pomeriggio del giovedì, allo stand della Regione Liguria è arrivato anche il Ministro del Turismo della Repubblica Italiana, Gianmarco Mazzi, che ha posato per una fotografia istituzionale insieme ai rappresentanti e agli operatori del comparto turistico presenti, tra cui il General Manager e lo staff dei Riviera dei Fiori Hotels. Un momento significativo nel contesto di una manifestazione che rappresenta una vetrina strategica per il turismo italiano e un luogo di incontro tra istituzioni, imprese e mercati internazionali.

La presenza del gruppo in fiera rappresenta un’importante occasione per rafforzarne il posizionamento come punto di riferimento per un’ospitalità di qualità nella Riviera dei Fiori, capace di coniugare mare, sport, natura, benessere, gastronomia ed eventi in un’offerta articolata e fruibile durante tutto l’anno. Un percorso di crescita che passa attraverso la qualità dei servizi e l’identità distintiva delle singole strutture, ma anche attraverso un’attività di comunicazione sempre più strategica, finalizzata ad accrescere la notorietà del marchio, valorizzarne i punti di forza e consolidarne la credibilità presso operatori e interlocutori internazionali.

Nel corso della manifestazione, il gruppo sta incontrando professionisti del settore, tour operator e buyer internazionali provenienti da Belgio, Danimarca, Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Ungheria, Francia, Svezia, Norvegia, Islanda e Austria, oltre a tour operator italiani, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità commerciali e consolidare le relazioni già avviate. Il TTG diventa così uno spazio privilegiato per presentare un’offerta turistica che unisce l’autenticità della Liguria a standard di accoglienza capaci di rispondere alle aspettative di una clientela internazionale.

«Il valore di un gruppo alberghiero si costruisce nel tempo, attraverso la qualità dell’esperienza offerta, la capacità di distinguersi e la continuità con cui si investe nella propria identità», dichiara Liborio Lucchese, General Manager dei Riviera dei Fiori Hotels. «La nostra presenza al TTG, insieme alle occasioni di incontro con gli operatori e alle visite istituzionali che hanno interessato lo stand della Regione Liguria, conferma l’importanza di essere presenti nei luoghi in cui si costruiscono le relazioni e si delineano le prospettive del turismo internazionale. Stiamo lavorando per rendere Riviera dei Fiori Hotels sempre più riconoscibile come eccellenza dell’ospitalità ligure, rafforzando una reputazione che nasce dalla qualità delle nostre strutture e viene sostenuta da un’attività di comunicazione attenta, coordinata e orientata a mercati specifici. Vogliamo che il nostro marchio sia associato a un’esperienza autentica, a servizi di livello e a una destinazione capace di offrire opportunità di soggiorno ben oltre la stagione estiva».

Al TTG Travel Experience 2026, l’attività di promozione di Riviera dei Fiori Hotels si sviluppa attraverso una strategia integrata che affianca agli incontri professionali un lavoro di comunicazione mirato. La selezione dei messaggi, la valorizzazione dei servizi distintivi e la presentazione coordinata delle tre strutture consentono di rivolgersi a interlocutori differenti con proposte coerenti con le rispettive esigenze: dal turismo leisure ai soggiorni attivi, dai viaggi legati al ciclismo e al golf agli eventi aziendali e ai meeting. Un approccio che contribuisce a posizionare Riviera dei Fiori Hotels come interlocutore qualificato per il mercato internazionale e, al tempo stesso, a promuovere la Riviera dei Fiori come destinazione capace di offrire esperienze autentiche, servizi qualificati e opportunità di soggiorno in ogni stagione.

Tre strutture, un’unica visione dell’ospitalità

Aregai Marina Hotel & Residence, affacciato sul mare e inserito nel porto turistico di Marina degli Aregai, propone camere, suite e appartamenti, una spiaggia privata, servizi di ristorazione e spazi dedicati a meeting ed eventi. La certificazione bike hotel e l’accesso diretto alla pista ciclabile del Parco Costiero Riviera dei Fiori lo rendono particolarmente adatto a chi desidera coniugare relax, attività all’aria aperta e scoperta del territorio.

Hotel Riviera dei Fiori, quattro stelle situato nel porto turistico di San Lorenzo al Mare, si distingue per la sua architettura a pagoda, la posizione direttamente sul mare e il rapporto privilegiato con la pista ciclabile che attraversa la costa. La spiaggia privata, la proposta gastronomica e l’atmosfera raffinata ne fanno una destinazione ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna del comfort e della tranquillità. Castellaro Golf Resort completa l’offerta del gruppo con una proposta immersa nel verde delle colline liguri, a breve distanza dalla costa e da Sanremo. Il campo da golf a nove buche, la piscina, il ristorante e gli spazi dedicati agli incontri professionali permettono di rivolgersi a un pubblico interessato allo sport, al benessere, alla natura e al turismo esperienziale.