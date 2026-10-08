I risultati della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori alla Aere Trampoline World Cup

Taggia. Positiva la trasferta della sezione agonistica del trampolino elastico della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che ha partecipato con 2 ginnasti alla Aere Trampoline World Cup che si è svolta a Riccione dal 30 settembre al 4 ottobre. La competizione ha visto la partecipazione di gran parte dei migliori senior a livello mondiale di questa specialità olimpica , vincitori di medaglie olimpiche e mondiali.

Abbinato alla gara senior si sono svolte anche le prove ‘giovanili’ con un ottimo bronzo nella Age Individual Boys Allievi per il nostro Giacomo Cioffi e un’altrettanto interessante 5 posto nella Age Individual Girl junior per Matilde Sappia. Il programma tecnico della competizione ( come tutte le gare ‘importanti’di questa disciplina) prevedeva la fase di qualificazione con l’esecuzione di un esercizio obbligatorio con delle difficoltà imposte e un libero dove i ginnasti possono esprimersi al massimo delle loro potenzialità.

Il totale delle due prove stabiliscono gli otto qualificati per la finale che si disputa col solo esercizio libero. Giacomo si è qualificato al 3 posto confermandosi in finale, mentre Matilde si è classificata al 7 posto migliorandosi nella finale .I nostri ginnasti durante gli allenamenti estivi svolti presso il Centro Federale di Fano e Milano e in sede societaria, hanno incrementato il valore tecnico degli esercizi ormai vicini ai 9 punti per Giacomo e i 10 per Matilde. Anche il tempo di volo che misura l’altezza a cui si eseguono i 10 salti consecutivi e l’esecuzione tecnica migliorano e di conseguenza i punteggi totali e le classifiche sono gratificanti per l’intero sodalizio , unico in Liguria a svolgere questa attività della FederGinnastica.

Archiviato questo gratificante impegno, la DTR TE Giulia Bellone, coadiuvata dal tecnico Damiano Giunta e in collaborazione con lo staff tecnico societario, saranno impegnati nel continuare la preparazione dei ginnasti agonisti e, grazie alla recente disponibilità di ben 4 trampolini da competizione e la buona dotazione di attrezzature presenti all’interno della palestra della ginnastica nello spazio reso disponibile dall’Amministrazione presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, seguiranno un corso dedicato al trampolino e le discipline acrobatiche collegate ad esso.