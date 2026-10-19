I risultati del fine settimana dell’Archery Club Ventimiglia
Protagonisti della gara indoor sui 18 metri organizzata dagli Arcieri Imperiesi e di quella organizzata dagli Arciere di Santa Margherita Ligure
Ventimiglia. Organizzata dagli Arcieri Imperiesi, gara indoor sui 18 metri, l’Archery Club Ventimiglia era presente con 11 arcieri. Questi i risultati:
Arco Ricurvo Senior Maschile:
3° Elia Barone
Arco Ricurvo Master Femminile:
2° Sara Reggiani alla sua prima gara
Arco Ricurvo Junior Femminile:
1° Giulia La Rocca alla sua prima gara
Arco Ricurvo Allieve Femminile:
1° Flores Sanchez Bryanna Kristel alla sua prima gara
Arco Ricurvo Ragazzi Maschile:
2° Elia Gallucci
Arco Ricurvo Ragazze Femminile:
1° Ludovica Maccario
Arco Ricurvo Giovanissimi Maschile:
1° Gabriele Bergamasco
2° Giorgio Gallucci
4° Leandro Franco e primi di squadra
Arco Compound Juniores Femminile:
1° Giulia Aloi
2° Vittoria Bellan
Gli arcieri erano accompagnati dall’istruttore e presidente Mario Campagnolo e dall’arciere Michele Foti, i
quali si ritengono molto soddisfatti dei risultati ottenuti.
Il giorno 11 ottobre, organizzata dagli Arciere di Santa Margherita Ligure, l’Archery Club Ventimiglia era presente con due arciere, questi i risultati:
Arco Ricurvo Ragazze Femminile:
1° Ludovica Maccario
Arco Compound Juniores Femminile:
1° Vittoria Bellan