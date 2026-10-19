I risultati del fine settimana dell’Archery Club Ventimiglia

Ventimiglia . Organizzata dagli Arcieri Imperiesi, gara indoor sui 18 metri, l’ Archery Club Ventimiglia era presente con 11 arcieri. Questi i risultati:

Arco Ricurvo Ragazze Femminile: 1° Ludovica Maccario Arco Ricurvo Giovanissimi Maschile: 1° Gabriele Bergamasco 2° Giorgio Gallucci 4° Leandro Franco e primi di squadra

Arco Compound Juniores Femminile:

1° Giulia Aloi

2° Vittoria Bellan

Gli arcieri erano accompagnati dall’istruttore e presidente Mario Campagnolo e dall’arciere Michele Foti, i

quali si ritengono molto soddisfatti dei risultati ottenuti.