I film in programmazione nei cinema di Sanremo

Sanremo. Per chi desidera condividere il piacere del cinema con i più piccoli, torna sul grande schermo Shaun, vita da pecora – Operazione zucca, in programma al Ritz tutti i giorni da giovedì 29 ottobre a mercoledì 4 novembre, alle 16.45 e alle 18.45. Un’occasione per divertirsi con le avventure della celebre pecora e dei suoi amici.

Al Roof 1 arriva anche Il gatto con il cappello, proposto in anteprima sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, alle 16.30 e alle 18.30: un appuntamento da segnare in agenda per le famiglie che vogliono trascorrere un pomeriggio al cinema. Suspense, horror e storie da brividi

Gli amanti delle emozioni forti potranno scegliere tra diversi titoli. Clayface, al Roof 3 da giovedì 29 ottobre a mercoledì 4 novembre (dal 29 al 31 ottobre alle ore 19:00, dal 1 fino al 4 novembre alle ore 19:00 e 21:00). Al Roof 3 spazio anche a Ice Cream Man, in programma alle 21 da giovedì 29 ottobre a mercoledì 4 novembre, e d Dracula alle 18.30 da giovedì 29 a sabato 31 ottobre. Proposto anche It Ends, al Roof 1 da sabato 31 a martedì 3 (sempre alle 21:00, spettacoli anche alle 17:00 e alle 19:15 i giorni 1, 2 e 3 novembre), e al Roof 4 venerdì 30 ottobre alle 19:15.

Per chi ama il cinema d’atmosfera, Wildwood – I segreti del bosco proibito è in programma al Roof 2 alle 16.30 da giovedì 29 ottobre a mercoledì 4 novembre. Una proposta che invita a immergersi in un mondo misterioso e suggestivo. Commedie, drammi e grandi storie La programmazione comprende anche L’assurda storia della Gialappa’s, al cinema Tabarin alle 16 e alle 21 da giovedì 29 ottobre a mercoledì 4 novembre, e Un tranquillo funerale di famiglia, al Centrale alle 16, 18.30 e 21 da giovedì 29 a mercoledì 4.

Al Roof 3 è in programma Ragione e sentimento tutti i giorni della settimana alle 16, mentre il Roof 2 propone invece Je so’ pazzo alle 19 (tranne mercoledì 28, quando il film sarà proposto al Ritz alle ore 19:30 e 21:30), il Roof 1 Dio ride alle ore 16:15, 18:45 e 21:00 nelle giornate di venerdì 30 ottobre e mercoledì 4 novembre. Tra gli altri titoli in cartellone figurano Minotaur al Roof 4 con spettacoli alle 16:00 e alle 21:00, L’estranea al Tabarin da giovedì 29 a mercoledì 4 tutti i giorni alle 18.45. Per chi cerca un film adrenalinico da vedere in compagnia diventa imperdibile Fast and Furious, al cinema Ritz alle 21 dal 29 ottobre al 4 novembre.

Dall’animazione alle storie più intense, passando per la comicità e gli appuntamenti dal vivo, la programmazione dei cinema di Sanremo invita a scegliere il proprio film e ritagliarsi un momento di svago, cultura e condivisione. Un’offerta pensata per accompagnare il pubblico durante la settimana e il weekend di Ognissanti, con proposte per famiglie, giovani e adulti.