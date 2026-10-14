I film in programmazione nei cinema di Sanremo

Sanremo. I film in programmazione cinema Sanremo dal 15 al 21 ottobre:

Ariston

Je so pazzo: ore 19.30 e 21.30, solo il 15 ottobre.

Je so pazzo: ore 17.00, 19.30 e 21.30, il 17 e 18 ottobre.

Ritz

Whalefall: nella balena: ore 16.45, 19.00 e 21.15, il 15, 17 e 18 ottobre.

Je so pazzo: ore 19.30 e 21.30, il 16, 19, 20 e 21 ottobre.

Roof 1

Mammina: ore 19.15 e 21.15, il 16 e dal 19 al 21 ottobre.

Mammina: ore 17.00, 19.15 e 21.15, il 15, 17 e 18 ottobre.

Whalefall: nella balena: ore 16.45, il 15, 17 e 18 ottobre.

Roof 2

Frankie e le creature dimenticate: ore 17.00, dal 15 al 21 ottobre.

L’estranea: ore 19.15 e 21.30, dal 15 al 21 ottobre.

Roof 3

Heart of the Beast: ore 17.00 e 19.00, dal 15 al 21 ottobre. Proiezione sospesa il 15 e il 20 ottobre.

Street Fighter: ore 21.00, dal 15 al 21 ottobre. Nei giorni 15 e 20 ottobre, proiezione al Roof 4, con lo stesso orario.

Roof 4

Primetime: ore 16.30 e 21.30, dal 16 al 19 ottobre e il 21 ottobre.

Primetime: ore 21.30, il 15 e il 20 ottobre.

The Social: il prezzo della verità: ore 19.00, dal 16 al 21 ottobre.

Cinema Centrale

The Social: il prezzo della verità: ore 16.30, 19.00 e 21.30, solo il 15 ottobre.

Zustissia: ore 19.00, dal 16 al 21 ottobre.

Carlo Acutis, il giovane santo: ore 16.45 e 21.15, dal 16 al 21 ottobre.

Cinema Tabarin

Zustissia: ore 19.00, solo il 15 ottobre.

Carlo Acutis, il giovane santo: ore 16.45 e 21.15, solo il 15 ottobre.

Se ami qualcuno dillo: ore 16.30, 18.30 e 21.30, dal 15 al 21 ottobre.

Prezzi

Biglietto intero: € 9,00; ridotto: € 7,00, in tutte le sale.