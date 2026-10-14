sul grande schermo|
I film in programmazione nei cinema di Sanremo
Dal 15 al 21 ottobre
Sanremo. I film in programmazione cinema Sanremo dal 15 al 21 ottobre:
Ariston
Je so pazzo: ore 19.30 e 21.30, solo il 15 ottobre.
Je so pazzo: ore 17.00, 19.30 e 21.30, il 17 e 18 ottobre.
Ritz
Whalefall: nella balena: ore 16.45, 19.00 e 21.15, il 15, 17 e 18 ottobre.
Je so pazzo: ore 19.30 e 21.30, il 16, 19, 20 e 21 ottobre.
Roof 1
Mammina: ore 19.15 e 21.15, il 16 e dal 19 al 21 ottobre.
Mammina: ore 17.00, 19.15 e 21.15, il 15, 17 e 18 ottobre.
Whalefall: nella balena: ore 16.45, il 15, 17 e 18 ottobre.
Roof 2
Frankie e le creature dimenticate: ore 17.00, dal 15 al 21 ottobre.
L’estranea: ore 19.15 e 21.30, dal 15 al 21 ottobre.
Roof 3
Heart of the Beast: ore 17.00 e 19.00, dal 15 al 21 ottobre. Proiezione sospesa il 15 e il 20 ottobre.
Street Fighter: ore 21.00, dal 15 al 21 ottobre. Nei giorni 15 e 20 ottobre, proiezione al Roof 4, con lo stesso orario.
Roof 4
Primetime: ore 16.30 e 21.30, dal 16 al 19 ottobre e il 21 ottobre.
Primetime: ore 21.30, il 15 e il 20 ottobre.
The Social: il prezzo della verità: ore 19.00, dal 16 al 21 ottobre.
Cinema Centrale
The Social: il prezzo della verità: ore 16.30, 19.00 e 21.30, solo il 15 ottobre.
Zustissia: ore 19.00, dal 16 al 21 ottobre.
Carlo Acutis, il giovane santo: ore 16.45 e 21.15, dal 16 al 21 ottobre.
Cinema Tabarin
Zustissia: ore 19.00, solo il 15 ottobre.
Carlo Acutis, il giovane santo: ore 16.45 e 21.15, solo il 15 ottobre.
Se ami qualcuno dillo: ore 16.30, 18.30 e 21.30, dal 15 al 21 ottobre.
Prezzi
Biglietto intero: € 9,00; ridotto: € 7,00, in tutte le sale.
Cinema Revolution: € 3,50, solo Roof 4.
Cinema Ariston e film Carlo Acutis, il giovane santo: € 10,00 intero e € 8,00 ridotto.
Martedì al cinema: € 6,00 in tutte le sale, € 7,00 nella sala Ariston.
Informazioni e programmazione: https://aristonsanremo.com/programmazione-settimanale/