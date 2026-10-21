I colori della Georgia sventolano sul 3° Festival Scacchistico Internazionale “Città di Sanremo”

Sanremo. Una tre giorni intensa di sfide e premiazioni nella splendida cornice della sala Privata del Casinò. Giocatori e appassionati soddisfatti per il terzo Festival internazionale di Scacchi “Città di Sanremo”, un evento che ha segnato una nuova fase di crescita per il movimento scacchistico ligure e nazionale.

La sala Privata del Casinò di Sanremo ha ospitato dal 16 al 18 ottobre 80 appassionati provenienti da tutta Europa, che si sono amabilmente fronteggiati ed hanno particolarmente apprezzato l’organizzazione e l’eleganza della sala Privata a loro riservata. Il Festival” è stato vinto dal georgiano Igor Egimov, seguito dal russo naturalizzato belga Igor Glek e dal francese Alain Genzling. Sono stati inoltre premiati 14 giovanissimi scacchisti under 16. Hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori Il presidente del Casinò di Sanremo Giuseppe Di Meco e il Presidente del Consiglio comunale Alessandro il Grande insieme a John Pasqui, Presidente A.S.D. Scacchi Sanremo “Nenad Šulava“.

«È stata una bella festa degli scacchi che il Casinò ha ospitato dopo 96 anni ricordando il primo evento internazionale scacchistico “il torneo dei Giganti”, garantendo ieri come oggi l’eleganza e la bellezza delle sale. Mi compimento con gli organizzatori, con i premiati e con tutti gli iscritti che hanno voluto cimentarsi su queste scacchiere, soprattutto i più giovani, che hanno dimostrato grande passione. L’augurio è di rivederci presto per un’altra bella pagina scacchistica nel nostro Casinò», afferma il presidente Giuseppe Di Meco.