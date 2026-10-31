Halloween risveglia Ospedaletti: il paese si riempie di famiglie tra mostri, giochi e scenografie da brivido

Ospedaletti. Ci voleva Halloween, la festa dei morti, dei fantasmi e delle creature dell’oltretomba, per dare una bella scossa di vita a Ospedaletti. Il paradosso è servito: per un pomeriggio, il borgo costiero si è riempito di bambini mascherati, famiglie, giochi, musica e colori. Una partecipazione che ha premiato l’impegno dell’amministrazione comunale, dei commercianti e delle associazioni, capaci di trasformare le strade e le piazze del paese in un grande palcoscenico a tema.

La festa di Halloween, andata in scena oggi dalle 16.30 alle 19.30, si è rivelata un successo, soprattutto per la capacità di coinvolgere l’intero centro cittadino, creando un’atmosfera accogliente e suggestiva. Non soltanto un appuntamento dedicato ai più piccoli, ma un’occasione per ritrovarsi, passeggiare e vivere Ospedaletti in una veste decisamente insolita. A fare la differenza sono stati anche gli allestimenti scenografici, curati con fantasia e attenzione ai dettagli. Il portico del Municipio si è trasformato in uno spazio popolato da presenze inquietanti e decorazioni da brivido, mentre piazza IV Novembre ha ospitato una delle attrazioni più curiose della giornata: una sedia elettrica, naturalmente finta, sulla quale grandi e piccoli hanno potuto mettersi in posa per un selfie decisamente fuori dall’ordinario.

Una trovata che ha aggiunto un pizzico di ironia macabra alla festa, perfettamente in linea con lo spirito di Halloween, e che insieme alle altre installazioni ha contribuito a rendere particolarmente riuscita la scenografia dell’evento. Il cuore delle attività dedicate ai bambini si è sviluppato lungo la pista ciclopedonale e sul lungomare, dove hanno trovato spazio giochi, laboratori, musica e animazione a cura di Wow Srl. Tra piccoli mostri, streghette, scheletri e personaggi di fantasia, i più giovani hanno potuto trascorrere il pomeriggio partecipando alle diverse proposte organizzate per l’occasione.

Ad arricchire il percorso anche il mercatino pauroso, allestito dall’associazione culturale Amici della Musica e delle Arti, che ha contribuito a creare un itinerario festoso tra le diverse zone del paese. Particolarmente importante è stata la partecipazione dei commercianti, che hanno raccolto lo spirito dell’iniziativa contribuendo a rendere Ospedaletti accogliente e coinvolgente. Un segnale positivo per un centro che, soprattutto al di fuori della stagione turistica, ha bisogno di occasioni capaci di riportare persone nelle strade, davanti alle vetrine e nelle piazze.

E dopo tanto giocare, correre e chiedere dolcetti, non poteva mancare una merenda. A pensarci è stato U Descu Spiaretè, che in piazza Sant’Erasmo ha offerto ai bambini una pausa golosa, con la cioccolata calda particolarmente gradita nel pomeriggio autunnale. Un gesto semplice, nello spirito della tradizione ospedalettese dell’ospitalità, che ha aggiunto alla festa un momento di convivialità.