Halloween alla Pigna di Sanremo: due giornate tra laboratori, spettacoli e musica

Foto di archivio

Halloween alla Pigna di Sanremo il 30 e 31 ottobre 2026: laboratori, spettacoli e Pinhã Off – Halloween Night.

Sanremo. Halloween torna alla Pigna di Sanremo con due giornate di iniziative previste il 30 e 31 ottobre 2026. Il centro storico ospiterà attività per famiglie, spettacoli e musica, tra vicoli animati da streghe, gatti neri e creature misteriose.

L’evento è organizzato dal Comune di Sanremo – Sanremo Cultura, in collaborazione con Pigna Mon Amour. I travestimenti sono fortemente consigliati. Il programma del 30 ottobre, con avvio alle 16:30, è rivolto a grandi e piccoli. Sono previste proiezioni a tema, laboratori creativi dedicati ai bambini e racconti del terrore ambientati nei vicoli della Pigna.

Nel pomeriggio sarà proposto anche uno spettacolo di mangiafuoco, inserito nel calendario di appuntamenti pensati per vivere Halloween nel cuore del borgo storico. La giornata del 31 ottobre sarà chiusa dal Gran finale Pauroso della DownHill. Dalle 18:00, il programma proseguirà con Pinhã Off – Halloween Night, appuntamento serale dedicato alla musica e all’atmosfera di Halloween.