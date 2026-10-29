Halloween a Sanremo, fine settimana di eventi per tra La Pigna, San Romolo e Coldirodi

Percorsi animati, teatro, laboratori, spettacoli, musica e attività dedicate soprattutto a bambini e famiglie daranno vita a proposte differenti, accomunate dal coinvolgimento delle associazioni e delle realtà locali e dalla volontà di valorizzare luoghi e comunità del territorio

Sanremo. Sanremo si prepara a festeggiare Halloween con un programma di iniziative che, tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre, coinvolgerà il centro storico, San Romolo e Coldirodi, grazie agli assessorati al turismo guidato da Alessandro Sindoni e alla cultura guidato da Enza Dedali. Percorsi animati, teatro, laboratori, spettacoli, musica e attività dedicate soprattutto a bambini e famiglie daranno vita a proposte differenti, accomunate dal coinvolgimento delle associazioni e delle realtà locali e dalla volontà di valorizzare luoghi e comunità del territorio.

«Le iniziative organizzate per Halloween – dichiarano gli assessori Sindoni e Dedali – permettono di coinvolgere luoghi diversi della città con proposte pensate soprattutto per i bambini e le famiglie, rappresentando anche un’occasione per valorizzare il territorio attraverso la partecipazione delle realtà che lo animano ogni giorno. Nella Pigna, a San Romolo e a Coldirodi, associazioni, volontari, commercianti, artigiani e operatori locali hanno costruito programmi con caratteristiche differenti, creando una collaborazione preziosa tra iniziativa pubblica e tessuto cittadino. È proprio questa capacità di fare rete che consente agli eventi diffusi di diventare occasioni di socialità, partecipazione e valorizzazione dei quartieri, delle frazioni e delle loro specificità».

Halloween nella Pigna

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre torna “Halloween nella Pigna”, organizzato dalle associazioni Adventures e Pigna Mon Amour, con la collaborazione di Sanremo Bike School e il sostegno dell’assessorato alla Cultura. Per le due giornate, vie e piazze del centro storico saranno caratterizzate da allestimenti scenografici a tema e da iniziative diffuse, con il coinvolgimento anche di commercianti e artigiani della Pigna.

Venerdì 30 ottobre il programma inizierà alle ore 16.30 in piazza Nota con il “Tour del Terrore nella Pigna”, un percorso animato per le famiglie che attraverserà i Vallai, piazza Santa Brigida, la Chiesa di Santa Brigida e le Rivolte di San Sebastiano. Il tour terminerà in piazza Santa Brigida con l’esibizione di un mangiafuoco e laboratori creativi dedicati ai più giovani.

Alle ore 18.30, nell’ex Chiesa di Santa Brigida, è prevista la proiezione del film d’animazione a tema Halloween, ovvero “Coco”, diretto da Lee Unkrich e co-diretto da Adrian Molina. La pellicola è il 19º lungometraggio Pixar. Uscito nel 2017 insieme a Cars 3, ha segnato la seconda volta che due film Pixar sono usciti lo stesso anno e narra la vicenda di un ragazzino messicano di nome Miguel accidentalmente trasportato nel mondo dei defunti dove cerca l’aiuto del suo trisavolo musicista per ritornare nella terra dei vivi e per riuscire a convincere la sua famiglia ad accettare la sua passione per la musica.

Il concetto di Coco si ispira alla festività messicana nota come il Dìa de Los Muertos, istituito per commemorare i defunti, nella convinzione che il loro ricordo tra i parenti in vita ne prolunghi l’esistenza. Tema centrale del film è infatti che gli spiriti svaniscono per sempre quando vengono dimenticati, andando incontro ad una morte definitiva quando nessuno ne esponga una foto sulla terra in loro memoria, rischio che Miguel dovrà scongiurare per il suo trisavolo. Il film è prodotto da Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Nel corso della serata, commercianti e artigiani accoglieranno i bambini lungo il percorso con caramelle, dolciumi e piccoli omaggi.

Sabato 31 ottobre il programma proseguirà nel pomeriggio con la conclusione della manifestazione Downhill e l’ultima discesa degli atleti in costume. Dalle ore 18 spazio alla musica degli Adventures.

Halloween a San Romolo

Sabato 31 ottobre torna anche “Halloween a San Romolo”, giunto alla terza edizione e proposto dall’Associazione Talea. Dalle ore 14 alle 17.30/18.00 il prato e il bosco di San Romolo diventeranno lo scenario di un pomeriggio dedicato a bambini e famiglie, con un programma costruito attorno al teatro, alle creature fantastiche, alla creatività e allo spettacolo dal vivo.

Tra le proposte è previsto “Kitsune – La volpe e il demone”, spettacolo teatrale ispirato al folklore giapponese, insieme alle performance itineranti di teatro di figura con Medoro, Malacoda e altre creature che si muoveranno tra il pubblico. Durante il pomeriggio saranno inoltre presenti sei postazioni dedicate ai laboratori creativi, truccabimbi, dimostrazioni artigianali, musica e attività diffuse. La parte conclusiva sarà accompagnata da una performance di fuoco e teatro di strada. L’iniziativa è pensata per il pubblico delle famiglie e propone l’immaginario di Halloween attraverso il teatro, il mistero e la fantasia, senza contenuti splatter o eccessivamente spaventosi, valorizzando al tempo stesso il contesto naturale di San Romolo.