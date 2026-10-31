Halloween 2026, il programma di eventi e manifestazioni a tema in provincia di Imperia

Imperia. Ottobre è da sempre un mese unico, sospeso tra la fine dell’estate e i primi freddi invernali, con le giornate che si accorciano e le temperature che scendono. A scaldare l’atmosfera e ad accendere l’entusiasmo di grandi e piccini, però, ci pensa una delle ricorrenze più attese dell’anno: Halloween. Tra l’immancabile “dolce o scherzetto?”, travestimenti da brivido e feste in compagnia, la notte più spaventosa dell’anno torna a vivacizzare anche il Ponente ligure. E anche molti comuni della provincia di Imperia, a tal proposito, hanno organizzato un ricco calendario di eventi e manifestazioni a tema.

Ecco il programma della giornata di oggi, sabato 31 ottobre, e di domani, domenica 1 novembre.

Sabato 31 ottobre

Sanremo – Nella frazione di San Romolo andrà in scena la terza edizione di “Happy Halloween – Piccoli brividi”, evento in maschera organizzato in collaborazione dal Comune e l’associazione Talea: dalle 14 in poi un pomeriggio di festa per i bambini e per le loro famiglie, tra spettacoli teatrali; animazioni; magie con il fuoco; laboratori creativi, e libri.

Nel quartiere della Pigna la giornata di Halloween sarà caratterizzata dalla Urban DownHill; per i più grandi, invece, dale 18 in poi, musica e un’atmosfera da brivido grazie all’evento “Pinhã Off – Halloween night.”

A Bussana, in piazza Chiappe presso il circolo ricreativo bussanese, a partire dalle 15.30 intrattenimento e giochi per bambini, truccabimbi, e “dolcetto o scherzetto?” per il paese, oltre alla possibilità di poter pitturare la propria zucca di Halloween, e di gustare frittelle di mese, castagne, e pop-corn.

Triora – Per la giornata di Halloween, il borgo delle streghe ha in programma un ricco calendario di eventi fin dal mattino: si inizierà a partire dalle 10.30, in corso Italia, con l’apertura del mercatino, e si continuerà per tutto il pomeriggio, dalle 15 in poi, con spettacoli, animazioni, e laboratori a tema. Ma sarà a partire dalle 19 che inizieranno i festeggiamenti veri e propri, insieme alla Junior marching band Città di Ventimiglia e Krampus all’ingresso del paese; a seguire, piazza Tommaso Reggio sarà la protagonista della serata, dove a partire dalle 20 si alterneranno musica, danze, e intrattenimento. Mentre al Castello, alle 20 andrà in scena uno spettacolo ispirato alla storia di Dorian Grey interpretato dal gruppo Il Plinio.

Ospedaletti – Dalle 16.30 alle 19.30, sulla pista ciclabile, oltre a uno “spaventoso” mercatino, ci saranno giochi, laboratori, e musica; in piazza Sant’Erasmo, invece, verrà distribuita una merenda gratuita a tutti i bambini, mentre in piazza V novembre e dal portico del Comune, saranno montati degli allestimenti a tema. Ingresso libero.

Camporosso – A partire dalle 10 fino alle 17 circa, presso l’Horse club Nervia in corso Italia 252, andrà in scena la festa in maschera “Wild west horror”, in una giornata all’insegna di danze country e musica; chi vorrà, potrà anche portare il proprio dolce a tema e cercare di vincere la gara di torte e, infine, si svolgerà la premiazione del travestimento più originale.

Vallecrosia al Mare – Dalle 18 fino all’1 di notte, nel centro storico spettacoli; musica live; dj set; performance, con un’apposita area dedicata al food. Ingresso a pagamento. Evento organizzato in collaborazione dal Civ “Vallecrosia al centro” e dal comune.

Santo Stefano al Mare – “Halloween – L’ora delle streghe”, suddiviso in due parti: a partire dalle 16, teatro horror per i più piccoli; truccabimbi, “dolcetto o scherzetto?”, e tante altre sorprese, mentre dalle 21 in poi la serata sarà dedicata ai più grandi grazie a un teatro horror itinerante; dj set e musica live; spettacoli, lettura delle rune, e tanto altro ancora. Ingresso libero.

San Lorenzo al Mare – Il “Ritrovo mostruoso” è fissato alle 16.45 in piazza Marvaldi, dove andrà in scena lo spettacolo “Paura time”; alle 17.45, spazio al “dolcetto o scherzetto?” tour tra i commercianti, mentre alle 18.15 sarà il momento della merenda offerta a tutti dalla Pro Loco locale. La conclusione dei festeggiamenti è prevista alle 19, ora in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione dei costumi più originali, con la consegna degli “Attestati di Mostruosità.”

Soldano – A partire dalle 16 l’evento “Halloween in piazza”, con caramelle e caldarroste per tutti i bambini. Ingresso libero.

Airole – A partire dalle 16, una serie di attività a tema Halloween quali truccabimbi; gonfiabili; il “Ballo dei mostri”, e una passeggiata misteriosa.

Pompeiana – Dalle 19 fino a mezzanotte, un percorso horror e una festa mostruosa con l’animazione a cura di Gianni Rossi, con una zona ristoro che verrà allestita presso l’area manifestazioni. Ingresso libero.

Realdo – A partire dalle 18 fino a tarda notte, musica, dj set e buona cucina nel tipico clima di Halloween.

Costarainera – Alle 16 il ritrovo nella piazza principale del paese, con una merenda offerta, e la consegna delle zucche per poter partecipare alla gara delle più spaventose; alle 17.30 partenza del “Giro paura” nei carrugi; alle 18.30, al via la premiazione per la decorazione delle zucche, mentre alle 19, il tradizionale “dolcetto o scherzetto?”. Ma non è tutto: a partire dalle 14, gonfiabili gratuiti a disposizione di tutti i bambini; baby dance e intrattenimento con il dj, e uno stand per lo street food aperto dalle 12.

Carpasio – Dalle 17 a mezzanotte, una serata dedicata interamente ai bambini, i quali saranno chiamati ad aiutare Hansel e Gretel per sconfiggere la strega cattiva, tramite un percorso che si articolerà lungo le vie del paese con giochi; fiabe; divertimento; spettacoli, e tante golosità.

Civezza – Dalle 15.30 in piazza Carducci, ma in caso di pioggia, i festeggiamenti saranno spostati al Forum Ricca: un pomeriggio all’insegna di musica, trucchi e giochi a tema Halloween, con l’aggiunta del momento della merenda, e della gara delle zucche.

Dolcedo – A partire dalle 14.30, un pomeriggio di musica, giochi, e attività, tra cui l’intaglio delle zucche e truccabimbi. Non mancheranno, inoltre, caldarroste, pan fritto, e frittelle di mela, e stand di street food aperti dalle 18.30.

Borgomaro – Una “Serata mostruosa” che inizierà alle 18, con il ritrovo in via Paolo Merano per il tour “dolcetto o scherzetto?” che si estenderà per le vie del paese. A seguire, giochi a tema, e un piccolo rinfresco.

Cervo – A partire dalle 16.30, presso il parco ludico villaggio dei fiori in via Giovanni Elena, laboratori artistici e teatrali a tema per i più piccoli, con la possibilità di creare la propria maschera spaventosa per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Diano Castello – Spettacoli a tema dalle 18, mentre in piazza Giudice alle 22 andrà in scena il “Millennials Night Show”; musica live a partire dalle 20, con street food. Navetta gratuita.

Domenica 1 novembre

Sanremo – Gran finale e premiazioni della Urban DownHill nel quartiere della Pigna.

Ventimiglia – Presso i giardini pubblici T. Reggio si potrà festeggiare a partire dalle 14 con la giostra per bambini; truccabimbi; palloncini, e golosità quali zucchero filato e pop-corn.

Vallecrosia al Mare – Il centro storico diventerà palcoscenico – dalle 10.30 alle 17 – per la XXVI edizione della “Festa della zucca”, con servizio navetta gratuito per tutta la durata dell’evento.

Dolceacqua – Una domenica all’insegna del “Mercatino natalizio” della Croce Rossa Italiana – Comitato Ventimiglia, per iniziare la ricerca di originali idee regalo e, al tempo stesso, sostenere le attività della Croce Rossa sul territorio.

Triora – I festeggiamenti di Halloween continuano anche bella giornata di domenica a partire dalle 10.30 con l’apertura dei mercatini in corso Italia, per proseguire dalle 11 con animazione per le vie del centro storico; dalle 14, continuano gli spettacoli e le animazioni sia nel centro storico sia in piazza Tommaso Reggio, e in piazza del Mercato alle 15, animazione con i rapaci. Mentre al Castello partenze alle 15.30 e alle 16.30 dello spettacolo itinerante “L’ultima maledizione.”

Realdo – A partire dalle 14.30, la tradizionale castagnata organizzata dalla Pro Loco del luogo.