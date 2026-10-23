Guasto alle fogne, scatta il divieto di balneazione su tutto il litorale di Sanremo

Sanremo. Un nuovo guasto alla rete fognaria cittadina fa scattare un provvedimento cautelare su diverse spiagge del territorio di Sanremo. In seguito a una comunicazione inviata dal gestore del Servizio Idrico Integrato “Rivieracqua”, il sindaco Alessandro Mager ha firmato l’ordinanza n. 131 del 23 ottobre 2026, che dispone il divieto temporaneo e preventivo di balneazione lungo vari tratti della costa.

La decisione si è resa necessaria dopo che, durante alcuni lavori di riparazione per una perdita in corso Salvo D’Acquisto, è emersa una probabile rottura del collettore fognario di mandata a servizio della stazione di sollevamento S5 “Pian di Nave”. Per consentire i lavori di ripristino e le operazioni di cantiere in sicurezza, si rende indispensabile la disattivazione temporanea dell’impianto di sollevamento con la contestuale attivazione dello scarico di emergenza.