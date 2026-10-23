Guasto alle fogne, scatta il divieto di balneazione su tutto il litorale di Sanremo
Fuori uso il collettore di Pian di Nave
Sanremo. Un nuovo guasto alla rete fognaria cittadina fa scattare un provvedimento cautelare su diverse spiagge del territorio di Sanremo. In seguito a una comunicazione inviata dal gestore del Servizio Idrico Integrato “Rivieracqua”, il sindaco Alessandro Mager ha firmato l’ordinanza n. 131 del 23 ottobre 2026, che dispone il divieto temporaneo e preventivo di balneazione lungo vari tratti della costa.
La decisione si è resa necessaria dopo che, durante alcuni lavori di riparazione per una perdita in corso Salvo D’Acquisto, è emersa una probabile rottura del collettore fognario di mandata a servizio della stazione di sollevamento S5 “Pian di Nave”. Per consentire i lavori di ripristino e le operazioni di cantiere in sicurezza, si rende indispensabile la disattivazione temporanea dell’impianto di sollevamento con la contestuale attivazione dello scarico di emergenza.
Nonostante ci si trovi al di fuori della stagione balneare, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno adottare a tutela della salute pubblica un divieto preventivo sino alla conclusione dell’intervento, al riavvio del sollevamento e alla formale revoca dell’atto.
Le aree interessate dal divieto comprendono 12 settori costieri:
- Casello: da località Capo Verde a La Vesca;
- Tre Ponti: dalla foce del torrente Val d’Olivi a 230 metri a levante della galleria;
- San Martino: dalla spiaggia libera attrezzata “Punta San Martino” fino alla foce del Val d’Olivi;
- Corso Trento e Trieste: tra la foce del torrente San Francesco e la foce del torrente San Lazzaro;
- Lungomare Nazioni: da Pian di Nave alla spiaggia libera attrezzata di Lungomare Calvino;
- Imperatrice: dalla scogliera a levante di Piazzale Dapporto ai Bagni Rinaldo;
- Zona Rio Foce: tra il Soggiorno Militare e il Lido Foce;
- Bussola: tra Foce Levante e Bagni Matuzia;
- Foce Rio S. Bernardo: tra Foce Ponente e Mandala Beach;
- Corso Marconi: da Pian di Poma a Villa Levi;
- Tiro a Volo: da Capo Pino Levante al Villaggio dei Fiori;
- Baia Capo Pino: in prossimità della spiaggia libera Capo Pino Ponente.
Il rispetto del provvedimento è affidato ai controlli del Comando di Polizia Municipale. Rivieracqua comunicherà tempestivamente l’avvenuta riparazione della condotta per consentire il ripristino delle regolari condizioni dell’area costiera.