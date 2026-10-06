Grande successo a Ventimiglia per l’inaugurazione della mostra “Oltremare – Arte e sculture – Visioni del mare”

Ventimiglia. Grande partecipazione e particolare interesse hanno caratterizzato l’inaugurazione di “Oltremare – Arte e sculture – Visioni del mare”, la mostra che porta a Ventimiglia le opere degli artisti Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, in un percorso dedicato al rapporto tra arte, materia e universo marino. All’appuntamento inaugurale hanno partecipato circa 200 persone, a testimonianza dell’interesse suscitato dall’iniziativa e della capacità della FIDAPA di promuovere momenti di incontro e di confronto attraverso la cultura e l’arte. A rappresentare l’Amministrazione comunale era presente l’Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Ventimiglia, Tiziana Faedda, insieme alla Presidente della FIDAPA Sezione di Ventimiglia Porta d’Italia, Claudia Consani, alla past president Ingrid Biancardi, alla vicepresidente Antonella Didonè, alle socie delle sezioni di Ventimiglia e Sanremoe alla Presidente del Distretto Nord Ovest FIDAPA, Stefania Chinellato.

La mostra propone le opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, due sensibilità artistiche che interpretano il mare attraverso linguaggi e forme differenti, offrendo al pubblico una personale riflessione sulle suggestioni, le atmosfere e i significati che da sempre il mare porta con sé. L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività della FIDAPA BPW Italy – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, associazione che riunisce donne impegnate nelle arti, nelle professioni e negli affari e che promuove la valorizzazione delle competenze femminili, la crescita culturale e professionale e la partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio. La Sezione di Ventimiglia Porta d’Italia conferma così la propria attenzione alla cultura e alla promozione del territorio, creando occasioni di incontro tra arte, cittadinanza e realtà associative. La mostra “Oltremare” rappresenta inoltre un momento di particolare significato per una città come Ventimiglia, profondamente legata al mare, alla sua storia e alla sua identità. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, agli artisti, alle istituzioni, alle socie FIDAPA e a quanti hanno partecipato all’inaugurazione, rendendo possibile questo importante momento di condivisione. La mostra rimarrà aperta fino al 18 ottobre 2026, dal mercoledì alla domenica, dalle ore 16.30 alle ore 20.00, offrendo a cittadini, visitatori e turisti l’opportunità di conoscere e apprezzare le opere esposte. E il programma di “Oltremare” proseguirà con un nuovo importante appuntamento: venerdì 16 ottobre è infatti in programma il convegno “Il mare, la pesca e l’uomo in un mondo che cambia”, un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra l’uomo e il mare e alle trasformazioni che stanno interessando l’ambiente marino, la pesca e le comunità che da esso dipendono. Arte, cultura, ambiente e territorio si incontrano dunque nel progetto “Oltremare”, confermando l’impegno della FIDAPA Sezione di Ventimiglia Porta d’Italia nel promuovere iniziative capaci di coinvolgere il pubblico e di mettere al centro temi di grande attualità e valore per la comunità.