Gli assessori regionali Ferro e lombardi al Geoplin Challenge Sanremo

Sanremo. Ottocento atleti provenienti da 31 nazioni hanno partecipato nel fine settimana alla quinta edizione della Geoplin Challenge Sanremo, il grande appuntamento internazionale di triathlon ospitato a Portosole e inserito nel circuito Challenge Family. Regione Liguria ha accompagnato la manifestazione anche attraverso la presenza del logo “La mia Liguria” negli spazi dell’evento, rafforzando il legame tra competizione sportiva, promozione turistica e valorizzazione del territorio.

Nella sola giornata di ieri, domenica 4 ottobre, sono stati oltre 600 gli atleti impegnati nelle due prove principali: 390 nel triathlon sulla distanza media e 250 nello sprint, dopo le Gare Giovanili e il Nuota e Corri disputati sabato. Complessivamente, nel fine settimana, i partecipanti sono stati 800, superando il precedente record di circa 670 registrato nell’edizione 2025.

A conquistare la prova internazionale sulla distanza media sono stati il tedesco Henning Scholl, primo in 4:14:57, e l’austriaca Lena-Maria Aichner, vincitrice tra le donne in 4:55:15. Nel triathlon sprint successi invece per gli italiani Tommaso Fogliatto e Alice Bagarello.

“Il Geoplin Challenge Sanremo ogni anno rappresenta un appuntamento di grande valore per lo sport ligure e, al tempo stesso, una straordinaria opportunità per promuovere Sanremo e l’intero territorio della Riviera dei Fiori – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Il raggiungimento di quota ottocento partecipanti sancisce un nuovo record per questa manifestazione che continua a crescere e aumenta l’attrattività sportiva della Liguria. Con il suo paesaggio unico, la qualità dell’accoglienza e una consolidata vocazione internazionale, Sanremo offre la cornice ideale per raccontare una Liguria dinamica e capace di affermarsi sempre più sulla scena nazionale e internazionale attraverso lo sport”.