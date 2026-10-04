Gli alunni dell’Istituto comprensivo Taggia-Valle Argentina alla scoperta del mare e del territorio

Taggia. È iniziata con una visita al Museo del Relitto Romano di Santo Stefano al Mare la prima giornata del percorso di educazione ambientale dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro territorio.

Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino la storia del relitto romano e il patrimonio archeologico custodito nei fondali del nostro mare. Un momento particolarmente interessante è stata la visione di un video realizzato direttamente sui fondali del territorio, che ha permesso ai ragazzi di osservare da vicino l’ambiente marino e le sue caratteristiche.

L’esperienza ha rappresentato un’occasione per comprendere quanto sia importante conoscere, rispettare e proteggere il nostro patrimonio naturale e storico. Attraverso immagini e testimonianze, gli studenti hanno potuto scoprire un mondo spesso invisibile ai nostri occhi, ma ricco di storia, biodiversità e preziose testimonianze del passato.

La giornata si è conclusa con la consapevolezza che la tutela dell’ambiente passa anche dalla conoscenza: imparare a osservare il territorio significa diventare più consapevoli del suo valore e dell’importanza di preservarlo per il futuro.

Questo è stato il primo appuntamento di un percorso articolato in quattro incontri che si è potuto realizzare grazie ai fondi del Piano Nazionale scuola e competenze 2021/2027. Un modulo fortemente voluto dal dirigente scolastico professoressa Tiziana Montemarani che crede nella collaborazione con i territori e l’apertura della scuola verso di essi.