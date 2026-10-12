Giuseppe Antonelli ospite ai “Martedì letterari” del Casinò di Sanremo
In programma venerdì 16 ottobre alle 16.30
Sanremo. Venerdì 16 ottobre alle 16.30 nel Teatro del Casinò nell’ambito dei “Martedì letterari” curati da Marzia Taruffi, il professor Giuseppe Antonelli illustra “Alfabit l’italiano digitale dagli sms all’IA” (Il Mulino). Partecipano la professoressa Stefania Sandra e il professor Christian Del Vento.
Alfabit L’italiano digitale dagli SMS all’IA
La storia siamo noi: siamo noi che scrivevamo le lettere e oggi digitiamo e-mail, chat, post, note sul telefono; che dettiamo messaggi e mandiamo vocali. Ma quand’è cominciata questa trasformazione del nostro rapporto con la lingua oltre che con le macchine? Com’è cambiato l’italiano dall’invio dei primi SMS al dialogo con le cosiddette intelligenze artificiali? Alfabit è la storia dell’incrocio fra la tradizione linguistica e la sua traduzione informatica. Ovvero dello stretto legame fra l’evoluzione dell’italiano e l’avvicendarsi dei nuovi media tecnologici. I nuovi codici di comunicazione hanno via via ridotto la distanza tra scritto e parlato, favorendo l’affermarsi di una diffusa informalità e di testi sempre più frammentari.
L’esito è una lingua dettata dai tempi dell’interazione simultanea: rapida, effimera, immediata, improntata alla spontaneità. L’autore ricostruisce in presa diretta le diverse fasi di questa metamorfosi. Dall’italiano digitato degli SMS e delle e-mail all’e-taliano di chat e social network fino all’IA-taliano di ChatGPT e degli altri Large Language Models. Una storia straordinariamente attuale che, attraverso la lingua, ci aiuta a capire qualcosa in più del mondo in cui viviamo.
Giuseppe Antonelli insegna Storia della lingua italiana all’Università di Pavia; collabora con il “Corriere della Sera” ed è ospite fisso della trasmissione “Splendida cornice” in onda su RaiTre. Tra i suoi ultimi libri: “Il museo della lingua italiana” (Mondadori, 2018) e “Il mago delle parole” (Einaudi, 2025). Per il Mulino ha pubblicato anche “Ma cosa vuoi che sia una canzone. Mezzo secolo di italiano cantato” (2010), “L’italiano nella società della comunicazione 2.0” (2016) e ha curato “La vita delle parole. Il lessico dell’italiano tra storia e società” (2023) e “Parola per parola. Etimi, storie e usi del lessico” (2025).