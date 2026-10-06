Gioventù Nazionale Imperia: «I fatti smentiscono la versione di Spiraglio Imperiese. Basta disinformazione»

«Non solo nessun militante di Gioventù Nazionale, secondo quanto ci risulta, avrebbe partecipato ad alcuna rissa, ma sarebbero stati proprio i nostri ragazzi, entrambi minorenni, a cercare riparo all’interno di un esercizio commerciale e ad attendere prima di potersi allontanare»

Sanremo. Gioventù Nazionale Imperia interviene per «smentire con fermezza la ricostruzione diffusa da Spiraglio Imperiese» in merito agli episodi avvenuti nella notte tra il 2 e il 3 ottobre scorsi.

«La versione dei fatti riferita dai nostri ragazzi contrasta totalmente con quella raccontata da Spiraglio Imperiese. Non ci sarebbe stata alcuna rissa che abbia coinvolto militanti di Gioventù Nazionale: al contrario, secondo quanto riferito dai diretti interessati, due minorenni, uno dei quali appartenente al nostro movimento e l’altro completamente estraneo alla politica, sarebbero stati seguiti e avrebbero vissuto una situazione da loro percepita come intimidatoria».

Secondo il racconto dei due ragazzi, nella tarda serata sarebbero stati seguiti da piazza Colombo, lato via Matteotti, fino alla gelateria Slurp, dove si erano recati per prendere un gelato. Accortisi della presenza di un gruppo di circa otto ragazzi all’esterno del locale, avrebbero deciso di rimanere all’interno per diversi minuti.

Uno dei giovani riconducibili a Spiraglio Imperiese sarebbe quindi entrato nella gelateria, rivolgendosi al minorenne appartenente a Gioventù Nazionale e consegnandogli un volantino con la scritta «PONENTE ANTIFASCISTA», accompagnato dall’invito a «rifletterci bene», pronunciato, secondo il racconto del ragazzo, con tono minaccioso e provocatorio.

I due minorenni sarebbero rimasti all’interno della gelateria per almeno quindici minuti, tanto che alcuni passanti, vedendoli spaventati, si sarebbero interessati alla situazione e li avrebbero poi accompagnati all’esterno. Solo successivamente i ragazzi si sarebbero allontanati in direzione di via Palazzo.

«Questa ricostruzione è radicalmente diversa da quella che è stata fatta circolare. Non solo nessun militante di Gioventù Nazionale, secondo quanto ci risulta, avrebbe partecipato ad alcuna rissa, ma sarebbero stati proprio i nostri ragazzi, entrambi minorenni, a cercare riparo all’interno di un esercizio commerciale e ad attendere prima di potersi allontanare».

Gioventù Nazionale Imperia contesta inoltre la rappresentazione dell’episodio come un semplice volantinaggio: «L’ora tarda, il fatto che i ragazzi riferiscano di essere stati seguiti e le modalità dell’avvicinamento descritte dai diretti interessati rendono la nostra ricostruzione completamente diversa da quella diffusa da Spiraglio Imperiese».

A rendere ancora più grave la vicenda, secondo quanto riferito dal giovane di Gioventù Nazionale, sarebbe quanto accaduto nella mattinata successiva, quando avrebbe trovato cinque ragazzi riconducibili a Spiraglio Imperiese sotto la propria abitazione, alcuni dei quali all’interno dell’atrio privato dello stabile, che si sarebbero allontanati dopo essere stati scoperti.

«Ancora una volta assistiamo a quello che riteniamo un metodo troppo spesso utilizzato da una certa sinistra: prima si costruisce una narrazione, poi la si diffonde sui social e infine si pretende che quella versione diventi automaticamente la verità. La disinformazione non può sostituire i fatti e la criminalizzazione dell’avversario politico non può sostituire il confronto delle idee».

Gioventù Nazionale Imperia respinge infine con assoluta fermezza anche ogni accostamento a una precedente aggressione ai danni di un ragazzo omosessuale avvenuta a Imperia.

«Gioventù Nazionale è totalmente estranea a quella vicenda. Riteniamo particolarmente grave che sui social possano essere formulate associazioni o accuse nei confronti della nostra organizzazione per fatti ai quali i nostri militanti non avrebbero preso parte.

Le idee politiche si possono contestare, anche duramente. Quello che non è accettabile è attribuire all’avversario fatti che contesta di aver commesso o trasformare una propria versione degli eventi in una verità indiscutibile.

Gioventù Nazionale Imperia non si farà intimidire e continuerà a fare politica apertamente, alla luce del sole e attraverso il confronto democratico. Alle ricostruzioni che riteniamo false e alla disinformazione risponderemo sempre con la nostra versione dei fatti e con la richiesta che ogni circostanza venga accertata nella sua effettiva realtà».