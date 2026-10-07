Giornata mondiale della vista:  all’Ospedale di Imperia screening gratuiti per adulti e bambini

Le prestazioni sono gratuite e vengono effettuate su prenotazione . Per prenotare è necessario telefonare al numero 0184 534799 . Il servizio di prenotazione sarà attivo a partire da mercoledì 7 ottobre, nella fascia oraria dalle 14.00 alle 19.00.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli della vista nelle diverse fasi della vita. Accanto alla misurazione della pressione oculare per la popolazione adulta, particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, attraverso uno screening finalizzato a individuare precocemente eventuali difficoltà visive.

«La Giornata mondiale della vista rappresenta un’occasione importante per ricordare quanto la prevenzione e la diagnosi precoce possano contribuire alla tutela della salute visiva in ogni fase della vita – dichiara il direttore di Area 1, dr. Marino Anfosso – Ringrazio il direttore della Struttura Complessa di Oculistica, dr. Gian Maria Venturino, la coordinatrice infermieristica Maria Cristina Modaffari e tutto il personale coinvolto per aver organizzato l’iniziativa e per la professionalità e la disponibilità con cui renderanno possibili queste giornate di screening gratuito a servizio della comunità».

Sui canali social di Area 1 saranno inoltre pubblicati contenuti informativi dedicati alla figura dell’ortottista: quali attività svolge, quando è opportuno sottoporsi a una valutazione ortottica, in cosa consiste il controllo e quali esami può prevedere.

Un percorso di informazione e prevenzione rivolto alle famiglie e a tutta la comunità, per ricordare che prendersi cura della vista significa proteggere fin dai primi anni un patrimonio prezioso per la salute e la qualità della vita.