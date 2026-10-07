Giornata mondiale della salute mentale, le iniziative nell’Imperiese

Imperia. Tutto esaurito al Teatro del Casinò per “Tra cuore e ragione”. Il 9 ottobre passeggiata inclusiva a Bordighera e, dal 9 al 12 ottobre, gli ospedali di Sanremo e Imperia illuminati di verde Teatro, condivisione, movimento e cultura. ATS Liguria – Area sociosanitaria locale 1 partecipa alla Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre, con una serie di iniziative promosse dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e aperte alla comunità.

Il Teatro del Casinò di Sanremo ha registrato il tutto esaurito lunedì 5 ottobre per “Tra cuore e ragione – Talk show che esplora il mondo delle emozioni”. Sul palcoscenico, le persone coinvolte nel percorso e gli operatori dei Centri di Salute Mentale di Sanremo, Bordighera e Imperia hanno portato in scena, con autenticità e passione, emozioni, pensieri e vissuti.

Costruito nella forma di un talk show, lo spettacolo ha dato voce e corpo all’ansia, alla rabbia, alla razionalità, alla passionalità, alla sensibilità e ad altre dimensioni del vissuto, mostrando anche le fragilità e le trappole che possono generare quando non vengono riconosciute e gestite. Tra sorrisi, lacrime e momenti di intensa partecipazione, gli interpreti hanno accompagnato il pubblico in un racconto autentico del mondo delle emozioni.

Lo spettacolo ha rappresentato l’esito del percorso di teatroterapia sviluppato nel corso dell’anno e curato dalla dottoressa Michela Moccafiche, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Il copione è nato durante il laboratorio, da un lavoro collettivo che ha offerto a ciascuno uno spazio in cui riconoscersi nelle esperienze degli altri, imparare a leggere le emozioni ed entrare in relazione. Il teatro è diventato così un ponte per uscire dall’isolamento, affrontare i propri “mostri” e trovare nuovi modi per comunicare.

Il progetto riabilitativo ha coinvolto i servizi dei Distretti di Imperia, Sanremo e Ventimiglia e ha reso visibile un lavoro a più mani, più voci e più competenze, costruito dalle persone che hanno partecipato ai laboratori, dagli operatori e dai professionisti che, a diverso titolo, si occupano di salute mentale nel Dipartimento Integrato di Salute Mentale e Dipendenze diretto dal dott. Marco Mollica. Una scelta vincente: stare insieme attraverso l’arte, la musica e il teatro per andare oltre lo stigma, rafforzare la fiducia nei percorsi di cura. Portare questo lavoro sul prestigioso palcoscenico del Teatro del Casinò ha permesso di condividerlo con la comunità e di riconoscere il valore di un cammino sviluppato insieme alle associazioni dei familiari, con il patrocinio del Comune di Sanremo e il sostegno di ALFaPP Imperia e Sanremo, Gli Amici di Colombo e dei club Lions, Rotary e Rotaract del territorio.

«Lo spettacolo e le altre iniziative organizzate per la Giornata mondiale raccontano una salute mentale che non rimane chiusa nei luoghi di cura, ma incontra la comunità – dichiara il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, dott. Marco Mollica – Il teatro, il cammino condiviso e la visita a un luogo di cultura diventano occasioni concrete per esprimersi, costruire relazioni e valorizzare le risorse di ogni persona. Aprire queste esperienze alla cittadinanza significa favorire conoscenza e partecipazione, contribuendo a superare la distanza, i pregiudizi e lo stigma che ancora accompagnano il disagio psichico. Non c’è salute senza salute mentale».

Il programma proseguirà venerdì 9 ottobre con una passeggiata inclusiva, in programma dalle ore 10.30 alle 13.30 e aperta agli utenti del Centro di Salute Mentale di Bordighera, agli operatori e a tutte le persone interessate. La partenza è prevista alle ore 10.30 dalla Spianata del Capo, a Bordighera Alta. Il percorso si concluderà a Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 7, dove i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata gratuita. Un’occasione per condividere un momento di incontro, movimento e scoperta del patrimonio culturale del territorio.

Dal 9 al 12 ottobre, inoltre, gli ospedali di Sanremo e Imperia saranno illuminati di verde, colore simbolo della salute mentale. Area 1 ha inoltre invitato i Comuni della provincia ad aderire alla campagna di sensibilizzazione, illuminando di verde un monumento o un luogo simbolico del proprio territorio. Un gesto visibile, rivolto all’intera comunità, per richiamare l’attenzione sul diritto alla cura, all’ascolto, all’inclusione e a una piena partecipazione alla vita sociale.

«La salute mentale è parte integrante della salute e riguarda l’intera comunità – sottolinea il direttore dell’Area sociosanitaria locale 1, dottor Marino Anfosso – Attraverso queste iniziative vogliamo offrire occasioni di incontro e di conoscenza, capaci di mettere al centro le persone, le loro storie e le loro potenzialità. L’illuminazione in verde dei nostri ospedali rafforza questo messaggio e rende visibile l’impegno quotidiano dei servizi e degli operatori nel promuovere accoglienza, dignità e inclusione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma e le persone che vi prenderanno parte».