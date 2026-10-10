Giornata mondiale della salute mentale, Isolabona e Camporosso si illuminano di verde a favore dell’iniziativa

Imperia. Una scia di luce verde attraversa diversi comuni, per lanciare un messaggio forte e chiaro: la salute mentale è un diritto umano fondamentale, e parlarne non deve più fare paura. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, anche i comuni di Isolabona e Camporosso hanno scelto di aderire all’iniziativa, unendosi al coro di voci che, da ogni luogo, chiede di abbattere lo stigma legato al benessere psicologico.

A Isolabona, le storiche e imponenti mura del Castello si sono tinte di una vivida luce verde, il colore simbolo della consapevolezza e del sostegno a chi affronta le sfide legate alla salute della mente. Un monumento che da secoli veglia sul borgo diventa così un faro di speranza, un promemoria visivo per residenti e visitatori.

Illuminare un simbolo della propria storia, d’altronde, non è mai un semplice atto di facciata. È un invito aperto e sincero rivolto a tutta la comunità, per rompere un silenzio che spesso pesa più della sofferenza stessa. Prendersi cura della propria mente è importante tanto quanto curare il proprio corpo, un concetto che oggi, più che mai, richiede gesti concreti e condivisi.

A Camporosso, invece, per celebrare la ricorrenza e sensibilizzare i cittadini di passaggio, è stata illuminata di verde la rotonda situata all’altezza del Ponte dell’Amicizia. Un punto di snodo quotidiano per centinaia di automobilisti che, anche solo per un istante, vengono avvolti da quel colore che porta inevitabilmente a una riflessione.