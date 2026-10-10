Giornata mondiale della salute mentale, a Imperia l’evento “L’ansia è servita” con l’assessore Marco Scajola

Presenti anche Roberto Ravera, psicoterapeuta e docente universitario, Francesco Cuniberti, psichiatra e scrittore del libro “Aperitivo con l’ansia”, e Luciano Cavallo, con la presentazione del progetto “Un libro per Daniela”

Imperia. L’assessore regionale Marco Scajola, in rappresentanza di Regione Liguria e in qualità di psicologo clinico e psicoterapeuta, ha partecipato oggi a Imperia all’evento “L’ansia è servita: conoscerla, riconoscerla, condividerla”, promosso da Asl 1 ed Equilibrio in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

L’incontro, ospitato presso l’Expo Salso, è stato dedicato al tema dell’ansia e al benessere psicologico, con un momento di approfondimento e confronto aperto al pubblico. Un’occasione per affrontare un tema sempre più presente nella vita quotidiana, favorendo maggiore consapevolezza e conoscenza.

«Parlare di salute mentale significa innanzitutto creare occasioni di ascolto, confronto e informazione – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola – L’ansia è una condizione che può riguardare molte persone e che, se riconosciuta e affrontata, può essere gestita con maggiore consapevolezza. Iniziative come quella di oggi hanno il merito di portare questi temi fuori dagli ambiti strettamente specialistici e di creare un dialogo diretto con cittadini e famiglie. Come Regione Liguria riteniamo importante promuovere una cultura del benessere psicologico e favorire una maggiore attenzione alla salute mentale, perché parlarne significa anche contribuire a ridurre lo stigma e facilitare la possibilità di chiedere aiuto quando necessario.»