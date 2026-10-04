Geoplin Challenge Sanremo parla tedesco: Scholl e Aichner trionfano nel triathlon internazionale su distanza media

Sanremo . I presupposti affinché la quinta edizione di a Geoplin Challenge Sanremo fosse una festa di sport c’erano tutti ma la magia, grazie al grande triathlon internazionale, si è davvero realizzata. Portosole è stata la cornice perfetta allo spettacolo messo in scena dagli oltre 600 atleti (800 in tutto il weekend) che hanno preso parte all’evento del circuito Challenge Family organizzato dalla Riviera Triathlon 1992 e inserito nel calendario delle manifestazioni del Comune di Sanremo.

Parla italiano il triathlon sprint, che ha percorso gli ultimi 10 km della Milano-Sanremo con la salita e la discesa del celebre Poggio di Sanremo che rendono il tracciato impegnativo e iconico. Tra i 250 atleti al via, il primo a tagliare il traguardo è stato Tommaso Fogliatto (Cuneo 1198), vincitore in 56:22 davanti a Sebastian Grassewitz (RN Imperia), che ha chiuso in 57:17, e a Vittorio Russo (RN Imperia) che ha tagliato il traguardo in 57:44. Tra le donne, ha trionfato Alice Bagarello (Jesolo Triathlon) in 1:03:05 davanti all’ungherese Zora Filep (Tiszaujvarosi Triathlon Club) che ha terminato in 1:05:17, e a Cecilia Bellabiti (DDS), terza in 1:07:57. Il trofeo Daniele Rambaldi, assegnato ai migliori Under 23, è andato proprio al vincitore Tommaso Fogliatto e alla seconda classificata nella graduatoria assoluta Zora Filep.