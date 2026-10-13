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Gatta smarrita a Bordighera Alta, chi ha visto Perla?

13 ottobre 2026 | 09:16
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di Redazione

Redazione

Gatta smarrita a Bordighera Alta, chi ha visto Perla?

Chiunque la avvisti o abbia informazioni è pregato di contattare il numero 3290927187

Bordighera. Sabato 10 ottobre è scomparsa Perla, una gatta di quasi 3 anni, di taglia grossa, incrocio tra persiano e Maine Coon, sterilizzata, con il pelo grigio perla variegato.

Si è allontanata da via del Beodo, nella zona della fontanella nei pressi della “Scala Santa”, a Bordighera Alta. È abituata a vivere all’aperto, ma non si era mai allontanata da casa.

Chiunque la avvisti o abbia informazioni è pregato di contattare il numero 3290927187.

È prevista una ricompensa per chi contribuirà al suo ritrovamento.

Si ringrazia anticipatamente chiunque possa aiutare a riportare Perla a casa.

gatta perla smarrita
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