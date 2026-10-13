Gatta smarrita a Bordighera Alta, chi ha visto Perla?
13 ottobre 2026 | 09:16
Chiunque la avvisti o abbia informazioni è pregato di contattare il numero 3290927187
Bordighera. Sabato 10 ottobre è scomparsa Perla, una gatta di quasi 3 anni, di taglia grossa, incrocio tra persiano e Maine Coon, sterilizzata, con il pelo grigio perla variegato.
Si è allontanata da via del Beodo, nella zona della fontanella nei pressi della “Scala Santa”, a Bordighera Alta. È abituata a vivere all’aperto, ma non si era mai allontanata da casa.
Chiunque la avvisti o abbia informazioni è pregato di contattare il numero 3290927187.
È prevista una ricompensa per chi contribuirà al suo ritrovamento.
Si ringrazia anticipatamente chiunque possa aiutare a riportare Perla a casa.