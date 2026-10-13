Gatta smarrita a Bordighera Alta, chi ha visto Perla?

Bordighera . Sabato 10 ottobre è scomparsa Perla, una gatta di quasi 3 anni, di taglia grossa, incrocio tra persiano e Maine Coon, sterilizzata, con il pelo grigio perla variegato.

Si è allontanata da via del Beodo, nella zona della fontanella nei pressi della “Scala Santa”, a Bordighera Alta. È abituata a vivere all’aperto, ma non si era mai allontanata da casa.