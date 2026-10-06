Futuro Nazionale si struttura in Liguria, Medusei responsabile regionale e Ventimiglia vicario

Sanremo. Futuro Nazionale rafforza la propria organizzazione in Liguria e definisce i vertici regionali della fase costituente. Il coordinatore nazionale del movimento, Massimiliano Simoni, su mandato del generale Roberto Vannacci, ha nominato il consigliere regionale Gianmarco Medusei responsabile regionale e il consigliere comunale di Sanremo Daniele Ventimiglia vicario regionale.

«Si rafforza la struttura di Futuro Nazionale in Liguria – annuncia Simoni –. Con il mandato del Generale Roberto Vannacci nomino il dottor Gianmarco Medusei, consigliere regionale, Responsabile Regionale per la fase costituente. Nomino inoltre il signor Daniele Ventimiglia, consigliere comunale di Sanremo, Vicario Regionale per la stessa fase. A loro il compito di organizzare il territorio, nel rispetto dello Statuto e dei valori comuni. Buon lavoro a entrambi».

La nomina consolida il ruolo di Medusei all’interno del movimento dopo l’adesione annunciata la scorsa estate. L’ex esponente di Fratelli d’Italia, già presidente del Consiglio regionale nella precedente legislatura, dal 1° settembre siede ufficialmente nel Gruppo misto dell’Assemblea ligure. È stato rieletto nel 2024 nella circoscrizione della Spezia. Con il suo passaggio, Futuro Nazionale ha ottenuto la sua prima rappresentanza nel Consiglio regionale della Liguria. Medusei aveva formalizzato pubblicamente l’adesione al progetto di Vannacci nell’agosto scorso, per poi fare il proprio esordio in aula a settembre come esponente del movimento. Per Daniele Ventimiglia si tratta invece di un ulteriore avanzamento nell’organizzazione territoriale. Il consigliere comunale sanremese aveva lasciato la Lega nel marzo scorso per aderire a Futuro Nazionale e nei mesi successivi aveva già assunto un ruolo di coordinamento della fase costituente ligure. La sua presenza in Consiglio comunale garantisce al movimento una rappresentanza istituzionale anche nella città dei fiori.