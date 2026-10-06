Fuori strada sulla provinciale Monesi-Nava, coppia di 70enni soccorsa dai Vigili del fuoco

A favorire la rapidità dei soccorsi è stata la presenza, nella stessa sede di Pieve di Teco, della squadra dei vigili del fuoco e del personale dell’India 10, allertati simultaneamente dal Numero unico di emergenza 112

Monesi. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 100, che collega Monesi a Nava, all’altezza del chilometro 1. Una vettura con a bordo una coppia di circa 70 anni è uscita di strada, finendo nella boscaglia dopo un volo di circa 30 metri.

L’uomo alla guida è riuscito a uscire autonomamente dall’auto e a raggiungere la strada, dove ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Anche la moglie è riuscita a uscire dall’abitacolo, ma ha accusato dolori alla schiena e alle gambe ed è rimasta nei pressi della vettura.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento rurale di Pieve di Teco, che ha operato in sinergia con il personale sanitario dell’India 10, composto da infermiere e autista. La donna è stata stabilizzata sulla barella spinale e, attraverso tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), è stata trasportata fino alla strada e affidata al personale dell’ambulanza.

I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. I due occupanti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Imperia.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nava, la Croce Bianca di Pornassio e la Croce Rossa di Pieve di Teco. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.