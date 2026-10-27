Fungaiolo disperso tra Ceriana e Bajardo, scattano le ricerche

Sanremo . Sono ore di apprensione nell’entroterra per la scomparsa di un uomo di 67 anni, disperso dal pomeriggio di oggi nei boschi compresi tra i territori comunali di Ceriana e Bajardo .

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era incamminato nella zona boschiva insieme al figlio per andare a cercare funghi. Ad un certo punto della perlustrazione, tuttavia, i due si sono persi di vista e si sono separati. Dopo aver provato a cercarlo autonomamente nei paraggi, il figlio ha tentato più volte di contattarlo telefonicamente, ma la zona risulta impervia e priva di copertura di rete cellulare, rendendo impossibile ogni comunicazione.