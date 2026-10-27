Mobilitazione di soccorsi|
Fungaiolo disperso tra Ceriana e Bajardo, scattano le ricerche
In azione anche l’elicottero del 118
Sanremo. Sono ore di apprensione nell’entroterra per la scomparsa di un uomo di 67 anni, disperso dal pomeriggio di oggi nei boschi compresi tra i territori comunali di Ceriana e Bajardo.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era incamminato nella zona boschiva insieme al figlio per andare a cercare funghi. Ad un certo punto della perlustrazione, tuttavia, i due si sono persi di vista e si sono separati. Dopo aver provato a cercarlo autonomamente nei paraggi, il figlio ha tentato più volte di contattarlo telefonicamente, ma la zona risulta impervia e priva di copertura di rete cellulare, rendendo impossibile ogni comunicazione.
Non vedendolo rientrare e impossibilitato a rintracciarlo, il figlio ha immediatamente fatto scattare l’allarme.
La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente: sul posto sono imponenti le operazioni di ricerca a cui partecipano i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, gli uomini del Soccorso Alpino e i Carabinieri. Per perlustrare dall’alto le zone più scoscese e difficili da raggiungere, è stato mobilitato anche l’elisoccorso Grifo del 118.
Le ricerche proseguono a ritmo serrato nella speranza di rintracciare l’uomo prima del calare della notte e del conseguente abbassamento delle temperature.