Fungaiolo disperso nei boschi di Ceriana, ricerche anche di notte

Ceriana . Proseguono le ricerche del fungaiolo di 67 anni disperso nei boschi tra Ceriana e Baiardo, nell’entroterra imperiese. L’uomo è scomparso nel pomeriggio nella zona del Bosco delle Segherie, dove si era recato insieme al figlio per cercare funghi. Le operazioni, andate avanti fino a sera, proseguono anche nelle ore notturne con l’impiego di squadre specializzate, unità cinofile e droni dotati di termocamera.

Secondo le prime ricostruzioni, durante la perlustrazione del bosco padre e figlio si sarebbero persi di vista. Dopo aver provato a cercarlo autonomamente nei dintorni, il figlio ha tentato più volte di contattarlo telefonicamente, senza riuscirci. La zona, infatti, è impervia e priva di copertura della rete cellulare. A quel punto è stato dato l’allarme.