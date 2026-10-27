Dal pomeriggio|
Fungaiolo disperso nei boschi di Ceriana, ricerche anche di notte
In campo squadre specializzate, unità cinofile e droni dotati di termocamera
Ceriana. Proseguono le ricerche del fungaiolo di 67 anni disperso nei boschi tra Ceriana e Baiardo, nell’entroterra imperiese. L’uomo è scomparso nel pomeriggio nella zona del Bosco delle Segherie, dove si era recato insieme al figlio per cercare funghi. Le operazioni, andate avanti fino a sera, proseguono anche nelle ore notturne con l’impiego di squadre specializzate, unità cinofile e droni dotati di termocamera.
Secondo le prime ricostruzioni, durante la perlustrazione del bosco padre e figlio si sarebbero persi di vista. Dopo aver provato a cercarlo autonomamente nei dintorni, il figlio ha tentato più volte di contattarlo telefonicamente, senza riuscirci. La zona, infatti, è impervia e priva di copertura della rete cellulare. A quel punto è stato dato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, supportati da una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata negli interventi in ambienti difficili. Nel centro abitato di Baiardo è stata allestita l’UCL, l’Unità di Comando Locale, con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) impegnato nel coordinamento delle operazioni.
Per agevolare le ricerche durante la notte sono stati attivati anche il Nucleo Cinofilo regionale e il Nucleo regionale SAPR, con droni equipaggiati con termocamere per individuare eventuali tracce di calore.
Alle operazioni partecipano inoltre i carabinieri di Ceriana, il sindaco, il personale del Soccorso Alpino e i volontari della Protezione Civile, coordinati dalla responsabile regionale Alessandra Cerri, oltre al personale sanitario.
Le ricerche proseguono nel tentativo di rintracciare l’uomo, in un’area boschiva particolarmente impervia.