Fratelli d’Italia: «Impegno per la riapertura del Provveditorato a Genova e verifiche per la struttura di Savona»

Genova. Il sottosegretario alla Giustizia, Alberto Balboni, ha dichiarato il proprio impegno per la riapertura a Genova della sede ligure del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, un’iniziativa portata avanti dal Ministero della Giustizia e dal DAP per rispondere alle esigenze del territorio. Per quanto riguarda la situazione del carcere di Savona, il DAP sta conducendo le verifiche necessarie per individuare un’area non a rischio sismico dove poter riaprire la struttura penitenziaria.

A commentare gli interventi sono stati il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio e il responsabile provinciale sicurezza Stefano Bottero. I rappresentanti del partito hanno evidenziato come l’esecutivo abbia attuato un piano di assunzioni per la Polizia penitenziaria, stanziato 900 milioni di euro nel Piano carceri per ridurre il sovraffollamento e approvato la legge sui detenuti tossicodipendenti, ribadendo l’attenzione dello Stato verso gli istituti penitenziari dopo anni di abbandono.